ألقت طائرات صباح الجمعة منشورات تحذر فيها سكان منطقة كفرشوبا وجوارها جنوب لبنان من "مخاطر عمليات حزب الله العسكرية ضد إسرائيل".

وتطايرت المنشورات في أثناء سقوطها من السماء على منطقة كفرشوبا وجوارها، فيما يقول سكان بالمنطقة إنها المرة الأولى منذ اندلاع الموجهات بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي تسقط فيها منشورات هكذا.

وجاءت المنشورات في صورة كلمات مكتوبة على صفحة بيضاء ودون أي شعار يتعلق بإسرائيل وجيشها كما جرت العادة في المنشورات التي تسقط فوق قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء في المنشور: "إلى سكان جنوب لبنان، نودّ أن نعلمكم بأنّ حزب الله (الإرهابي) يستغلّ الفرصة للتسلّل إلى بيوتكم وأراضيكم الطاهرة ومحيط عملكم ورزقكم، وذلك للعمل ضدّ دولة إسرائيل، وليستغلّ ممتلكاتكم لمخطّطاته الإرهابية".

وأضاف: "عليكم وقف هذا الإرهاب من أجل سلامتكم، وذلك بتوخّي الحذر في المنطقة.. إنّ تستّر عناصر حزب الله في المناطق المدنية هو الخطر الحقيقي، وهذا ما يلحق بكم الضرر".

من جهته، أكد رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري سقوط هذه المنشورات على كفرشوبا والمناطق المجاورة دون مزيد من التفاصيل عن الجهة التي تقف ورائها.

وتضامناً مع قطاع غزة، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 18 ألفاً و608 شهداء و50 ألفاً و594 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.​​​​​​​