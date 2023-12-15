أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا اليوم الجمعة، تحييد اثنَين من الإرهابيين التابعين لتنظيم PKK الإرهابي في عملية أمنية في ولاية ماردين الحدودية مع سوريا.

جاء ذلك في تدوينة نشرها وزير الداخلية التركي عبر حسابه على منصة إكس وأرفقها بمقطع مصور للعملية.

وأفاد الوزير أن الدرك بماردين بالتنسيق مع رئاسة الاستخبارات في قيادة الدرك العامة رصدت الإرهابيَّين في حي أليورت التابع لمنطقة دارجيت في الولاية.

ولفت الوزير إلى أن العملية جرت يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في إطار عمليات "الأبطال" التي أطلقتها السلطات التركية ضد تنظيم PKK الإرهابي في البلاد.

وبيّن أنه جرى تحييد من يسمى: "يونس أراس" الحارس الشخصي للإرهابي مراد كارايلان، وهو أحد مسؤولي التنظيم داخل تركيا.

وتنفذ تركيا عمليات أمنية وعسكرية لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

وتنظيم PKK المصنّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يُعَدّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص في تركيا بينهم أطفال ونساء ورضّع.