قالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" في مذكرة استشارية اليوم الجمعة إن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا مملوكة لشركة هاباج-لويد إيه.جي تعرضت لأضرار جراء "هجوم جوي" على بعد 50 ميلاً بحرياً شمالي ميناء المخا اليمني.

وأضافت أمبري أن السفينة كانت تتحرك جنوباً عبر مضيق باب المندب عندما أصيبت بمقذوف تسبب في نشوب حريق على سطحها وسقوط حاوية في البحر.

في السياق، قالت شركة هاباج لويد الألمانية إن سفينة حاويات تابعة لها تعرضت لهجوم بالقرب من الساحل اليمني، ولم يصب أي من أفراد الطاقم.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية "نحن على علم بأن شيئاً ما أُطلِق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، ضرب هذه السفينة التي تضررت. ووردت معلومات عن اندلاع حريق".

في غضون ذلك نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين أن وصول السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي توقف بشكل شبه كامل بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب.

وقال المسؤولون الأميركيون إن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت الحوثيين من مواصلة شن هجمات في البحر الأحمر وعلى إسرائيل.

وكان مسؤولون إسرائيليون في ميناءي إيلات وأسدود حذروا من تداعيات استهداف سفن الشحن المتوجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر على عمليات استيراد السلع.