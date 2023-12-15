سياسة
2 دقيقة قراءة
تعرض سفينة لهجوم بالبحر الأحمر وتوقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات
تعرضت سفينة ترفع علم ليبيريا مملوكة لشركة هاباج-لويد لأضرار جراء "هجوم جوي" على بعد 50 ميلاً بحرياً شمالي ميناء المخا اليمني، فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن وصول السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي توقف بشكل شبه كامل بسبب هجمات الحوثيين.
تعرض سفينة لهجوم بالبحر الأحمر وتوقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات
سفينة ترفع العلم النرويجي تعرضت لهجوم من الحوثيين في البحر الأحمر- أرشيفية / صورة: AFP
15 ديسمبر 2023

قالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" في مذكرة استشارية اليوم الجمعة إن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا مملوكة لشركة هاباج-لويد إيه.جي تعرضت لأضرار جراء "هجوم جوي" على بعد 50 ميلاً بحرياً شمالي ميناء المخا اليمني.

وأضافت أمبري أن السفينة كانت تتحرك جنوباً عبر مضيق باب المندب عندما أصيبت بمقذوف تسبب في نشوب حريق على سطحها وسقوط حاوية في البحر.

في السياق، قالت شركة هاباج لويد الألمانية إن سفينة حاويات تابعة لها تعرضت لهجوم بالقرب من الساحل اليمني، ولم يصب أي من أفراد الطاقم.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية "نحن على علم بأن شيئاً ما أُطلِق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، ضرب هذه السفينة التي تضررت. ووردت معلومات عن اندلاع حريق".

في غضون ذلك نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين أن وصول السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي توقف بشكل شبه كامل بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب.

وقال المسؤولون الأميركيون إن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت الحوثيين من مواصلة شن هجمات في البحر الأحمر وعلى إسرائيل.

وكان مسؤولون إسرائيليون في ميناءي إيلات وأسدود حذروا من تداعيات استهداف سفن الشحن المتوجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر على عمليات استيراد السلع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us