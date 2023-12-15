قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الجمعة، إن إسرائيل ستواصل مطاردة قادة حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، يحيى السنوار، وقائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، ونائبه مروان عيسى.

وأوضح سوليفان في مؤتمر صحفي بتل أبيب: "ستواصل إسرائيل بذل جهودها العسكرية لملاحقة حماس لبعض الوقت، لأنهم على سبيل المثال سيواصلون مطاردة كبار قادة حماس، السنوار والضيف وعيسى، ولا نعرف بالضبط كم من الوقت سيستغرق ذلك".

وأضاف أن الحرب على غزة ستدخل مرحلة جديدة تركز على استهداف قيادة حماس.

وتابع: "أجرينا نقاشات قيّمة في إسرائيل بشأن الانتقال إلى عملية عسكرية أقل كثافة"، مضيفاً أن واشنطن تتفق مع إسرائيل على أن القتال سيستغرق أشهراً ولكن وفق مراحل مختلفة.

وبيّن سوليفان أن "الحكومة الإسرائيلية أشارت إلى أنه لا خطط طويلة الأجل لديها لاحتلال غزة"، إلا أنه أكد على أهمية التعامل مع التهديد القادم من شمال إسرائيل بالردع والطرق الدبلوماسية.

وفيما يخص البحر الأحمر، قال سوليفان: "نحن بصدد بناء تحالف لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ووقف التهديد الحوثي"، داعياً إلى إيران اتخاذ خطوات لوقف الهجمات التي يشنها الحوثيون.

وأمس رحب سوليفان بـ"زيادة التنسيق بين الأمم المتحدة ومصر والشركاء الآخرين بشأن تسليم المساعدات الإنسانية وتوزيعها، وشدد على أهمية توسيع نطاق هذه المساعدات ومواصلة تدفقها"، وفق بيان البيت الأبيض.

والثلاثاء، قال بايدن إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب "قصفها العشوائي" لقطاع غزة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قدمت إدارة بايدن لتل أبيب أقوى دعم عسكري ودبلوماسي ممكن، واستخدمت "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع صدور قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الخميس 18 ألفاً و787 شهيداً و50 ألفاً و897 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.