قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل انتهاك كل القيم الإنسانية في قطاع غزة.

وقال جليك في تدوينة على منصة إكس، اليوم (الجمعة)، إن الهجمات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة الإسلامية في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية هي أعمال غير إنسانية.

وأكد أن إرهاب الدولة الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين يجب أن يُحاسَب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأدان جليك انتهاك إسرائيل للمقدسات الإسلامية، وأضاف: "تواصل الإدارة الإسرائيلية مجازرها الوحشية ضد الفلسطينيين، مستهترة بكل أنواع المقدسات".

وقال: "دخل الجنود الإسرائيليون الذين داهموا مخيم جنين للاجئين إلى أحد المساجد ومارسوا عملية استفزازية".

وتابع: "لقد دخلت الإدارة الإسرائيلية التاريخ مرة أخرى بموقفها غير الأخلاقي تجاه أبسط القيم الإنسانية".

ويكثف الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال وقتل في بلدات ومدن الضفة الغربية، بموازاة حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحتى الخميس، خلّفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 18 ألفاً و787 شهيداً، و50 ألفاً و897 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.