سياسة
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أردوغان: إسرائيل تتجه نحو العزلة السياسية.. ولا نتوقع منها إظهار حُسن نيّة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إسرائيل تتجه نحو العُزلة في الساحة السياسية العالمية بسبب عدوانها على غزة، مشيراً إلى أنه شدد للرئيس الأمريكي جو بايدن، على ضرورة سعي واشنطن لوقف المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
أردوغان: إسرائيل تتجه نحو العزلة السياسية.. ولا نتوقع منها إظهار حُسن نيّة
أردوغان: أبلغت بايدن أن عليه التدخل لوقف الحرب على غزة / صورة: AA
15 ديسمبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنه أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن، أنه من الضروري أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية قبل أي دولة لإنهاء المجازر في غزة.

وأضاف أردوغان في تصريح صحفي بعد صلاة الجمعة بأحد مساجد مدينة إسطنبول، أنه أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن، أن عليه التدخل شخصياً لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.

ولفت إلى أنه تلقى، أمس (الخميس)، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي جو بايدن.

وأضاف: "ناقشنا قضية غزة بالتفصيل مع السيد بايدن، وقلنا له إنه يتعيّن على أمريكا وعليكم شخصياً التدخل (لوقف الحرب)".

وبخصوص الموقف العالمي من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين، قال: "إسرائيل تتجه نحو عزلة ستزداد في المستقبل".

على صعيد آخر، قال أردوغان إن بايدن أبلغه بأنه ينظر بإيجابية إلى مسألة بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا، وإنه مستعد لإحالة الأمر إلى الكونغرس الأمريكي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت حتى الخميس 18 ألفاً و787 شهيداً و50 ألفاً و897 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"،

مصدر:TRT عربي - وكالات
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