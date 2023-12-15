لليوم الـ70 على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة وعدوانه على مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة مخلفاً مزيداً من الشهداء والجرحى والدمار، بينما يستمر التضييق الإسرائيلي على المصلين بالمسجد الأقصى للجمعة العاشرة على التوالي.

وحالت القيود الإسرائيلية دون تمكن عشرات آلاف الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى، إذ قال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن "سبعة آلاف شخص فقط تمكنوا من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، مقارنة مع أكثر من 50 ألفاً بالجمع العادية".

اعتداء على المصلين

وتمكن فقط عدة آلاف من كبار السن من دخول المسجد الذي بدت ساحاته ومصلياته "شبه خالية" من المصلين، بعدما أقامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي حواجز على مداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة وعلى البوابات الخارجية للمسجد الأقصى.

كما انتشرت قوات الشرطة في أزقّة البلدة القديمة وأوقفت شباناً من سكانها ومنعتهم الوصول إلى الأقصى، كما اعتدت على مصلين بمحيط البلدة القديمة، لدى محاولتهم اجتياز الحواجز للوصول إلى المسجد.

كما اضطر مئات الفلسطينيين إلى أداء صلاة الجمعة في شوارع قريبة من البلدة القديمة، بما فيها شارع صلاح الدين والمصرارة وحي وادي الجوز.

قتلى في الجيش الإسرائيلي

أعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" الجمعة، استهداف جنود إسرائيليين بمنطقة "جحر الديك" وسط قطاع غزة، أوقعتهم بين قتيل وجريح.

وقالت الكتائب في بيان لها على منصة تليغرام: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف مبنى في منطقة جحر الديك يتحصن به عدد من جنود الاحتلال، بقذيفة TBG بشكل مباشر وإيقاعهم بين قتيل وجريح".

وفي بيان آخر، أوضحت "القسام" أن عناصرها تمكنوا من "الاشتباك مع 10 جنود من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية للعدو في منطقة جحر الديك" وسط القطاع.

كما تمكن مسلحو "القسام" من "الاستيلاء على قطعة سلاح M16 من أحد الجنود، وعادوا إلى قواعدهم بسلام".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتل جندي ثالث في صفوفه الجمعة، بمعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، ويتعلق الأمر بـ"الرائد (احتياط) تومر شلومو ميارا، 28 عاماً، المجند في كتيبة الهندسة 710".

وذكر الجيش على موقعه الإلكتروني أنه بذلك يرتفع عدد قتلاه من الضباط والجنود منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 450، بينهم 119 منذ بداية المعارك البرية في 27 من الشهر ذاته.

بن غفير يهاجم غالانت

في سياق آخر، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الجمعة، قرار الجيش عقاب جنود دنسوا مسجداً في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية بأنه "عار ومشين" و"يؤذي معنويات جنودنا، ويرخي أيديهم".

وقال في تدوينة على منصة إكس: "من المؤسف أن وزير الدفاع (يوآف غالانت) يُدخل السياسة إلى الجيش الإسرائيلي، ويجره إلى قرار مخزٍ بإبعاد الجنود الأبطال الذين خاطروا بحياتهم من أجلنا بعملية جنين".

جاء ذلك بعدما أعلن متحدث الجيش أفيخاي أدرعي في تدوينة عبر منصة إكس الخميس "إبعاد الجنود عن النشاط العملياتي بشكل فوري، بمجرد استلام مقاطع الفيديو، والتحقيق الأولي في ملابسات الحادث من القادة".

وأضاف أن سلوك الجنود الذين يظهرون في مقاطع الفيديو "خطير ويتعارض كلياً مع قيم الجيش، وستتخذ إجراءات تأديبية بحق الجنود بموجب ذلك"، على حد تعبيره.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر جنديين وهما يؤديان صلاة يهودية داخل مسجد في جنين، كما قاما بكتابة شعارات على جدران المسجد الذي اعتدى عليه الجنود خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين.

وانسحب الجيش الإسرائيلي الخميس من مخيم جنين بعد أقل من ساعة من إعادة اقتحامه، إثر عملية عسكرية استمرت ثلاثة أيام، استشهد منذ بدايتها 12 فلسطينياً وفجّر 20 منزلاً واعتقل 700 فلسطيني أفرج عن أغلبيتهم بعد تحقيق استمر لساعات.

"احتلال قطاع غزة"

بعد أسابيع من دعوته استخدام السلاح النووي لإبادة قطاع غزة ثم إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الجمعة إنه "يجب احتلال قطاع غزة بالكامل"، حسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وكان إلياهو يتحدث لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن عملية إطلاق نار في القدس المحتلة، عندما طالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين "ميدانياً"، وقطع الطريق على أي صفقات مستقبلية لتبادل الأسرى.

وأثار الوزير الإسرائيلي غضباً دولياً بعد أن صرح سابقاً أن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة "هو حل ممكن" مشدداً وفق تصريحه أن قطاع غزة "يجب ألا يبقى على وجه الأرض وأنه على إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الخميس 18 ألفاً و787 شهيداً و50 ألفاً و897 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.