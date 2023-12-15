ارتفعت، الجمعة، حصيلة معتقلي الضفة الغربية ومدينة القدس إلى 4420 فلسطينياً، بعد اعتقال القوات الإسرائيلية 16 مواطناً اليوم.

جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين التابعة لمنظمة التحرير (رسمية)، ونادي الأسير الفلسطيني.

وقالت المؤسستان، في البيان، إن السلطات الإسرائيلية "اعتقلت فجر الجمعة 16مواطناً، ما يرفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية بما فيها القدس، إلى نحو 4420 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ولا تشمل هذه الحصيلة حالات الاعتقال في قطاع غزة، حسب المصدر ذاته.

ورافقت حملة الاعتقالات "عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تحقيق ميداني وتخريب وتدمير واسع في منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل"، وفقاً للبيان.

سجن النقب "جحيم لا يطاق"

وفي السياق، قالت "هيئة شؤون الأسرى"، الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية تشدّد قبضتها على المعتقلين في سجن "النقب" جنوبي إسرائيل، ما جعل حياتهم "جحيماً لا يطاق".

وأوضحت الهيئة في بيان، أن "إجراءات الاحتلال القمعية بحق الأسرى في سجن النقب الصحراوي تزيد الحياة بؤساً وقساوة في ظل الإجراءات الأمنية المشدّدة التي جعلت حياة الأسرى جحيماً لا يطاق".

وذكرت أن "إدارة السجون قطعت الكهرباء بشكل كلي عن المعتقلين، وتتعمّد قطع المياه، ولا توفرها إلا لمدة 50 دقيقة فقط (في اليوم)".

وأشارت إلى أن إدارة السجن "سحبت المواد الغذائية، وقلصت وجبات الطعام إلى وجبتين، إلى جانب إغلاق الكانتينا (دكان لشراء الاحتياجات)، وتنفذ قوات خاصة اقتحامات لجميع الأقسام، ترافقها عمليات تنكيل ممنهجة واعتداءات بالضرب".

وأوضحت الهيئة أن "إدارة السجن حرمت المعتقلين المرضى من نقلهم إلى العيادات، أو إلى المستشفيات المدنية، وعزلت بعضهم في الزنازين الانفرادية، وأغلقت الأقسام وعزلتها عن بعضها بعضاً".

ووفق بيان الهيئة، سُحب من أقسام الأسرى التلفزيون وجميع الكهربائيات، وحرموا من الخروج إلى الحمامات المخصّصة للاستحمام، من دون تمكّن بعضهم من الاستحمام منذ أيام، ومنعوا من الخروج إلى ساحة الفسحة، وأوقفت زيارات عائلات المعتقلين.

كما أغلقت الإدارة مغسلة الملابس منذ أيام، ونفّذت عمليات نقل جماعية، حسب الهيئة.

وتقول مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى إن السلطات الإسرائيلية شدّدت من قبضتها بحق المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عبر حرمانهم من حقوقهم ومنعهم من الزيارة، والاعتداء عليهم بالضرب، ما أدى إلى مقتل ستة أسرى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة في قطاع غزة، بموازاة عمليات اقتحام واعتقال وقتل مكثّفة في بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة.

وأسفرت الحرب التي يشنّها جيش الاحتلال على قطاع غزة، حتى مساء الخميس، عن 18 ألفاً و787 شهيداً و50 ألفاً و897 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.