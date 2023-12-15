لجأت عائلات فلسطينية إلى دفن جثامين ذويها الذين استُشهدوا في غارات إسرائيلية داخل مقابر جماعية حُفرت بشكل عشوائي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في ظل صعوبة الوصول إلى المقابر الرئيسية في المدن بسبب "استمرار العدوان".

هذه المقابر العشوائية حُفرت داخل ساحات عامة ومستشفيات ومساحات فاصلة بين الشوارع ومدارس وملاعب وصالات أفراح وأسواق وأفنية منازل.

بعض الفلسطينيين، يقولون إن هذه المقابر ستكون مؤقتة إلى حين الإعلان عن هدنة إنسانية أو وقف إطلاق النار، ليجري نقل الجثامين إلى المقابر الرئيسية والرسمية في المدن.

توثيق 120 مقبرةً عشوائيةً

رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، ذكر أن طواقمه وثقت إنشاء "أكثر من 120 مقبرةً جماعيةً عشوائيةً في محافظات القطاع لدفن شهداء الحرب الإسرائيلية المستمرة".

وقال عبده: "لجأ الناس في القطاع لإنشاء مقابر جماعية عشوائية في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية، في ظل صعوبة الوصول للمقابر الرئيسية والمنتظمة".

وأضاف: "وثّقنا أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية دفن فيها ثلاثة أفراد فأكثر من أبناء العوائل المستهدفة".

وأوضح أن العائلات لجأت إلى هذا الخيار في ظل "استحالة الوصول للمقابر الرئيسية بفعل تقطيع الطرق وتدمير البنى التحتية وعمليات الاستهداف المستمرة".

واستكمل قائلاً: "عمليات الدفن تواجه صعوبة كبيرة نتيجة فقدان معظم أو أفراد العائلة كافة، وبالتالي لا يمكن القيام بإجراءات الدفن، بينما يضاف إلى ذلك صعوبة استقبال المستشفيات لحالات الوفاة، وخاصة مع توقف عملياتها في مدينة غزة والشمال".

خيار اضطراري

"مجمع الشفاء الطبي" تحوّل في أثناء فترة حصاره في نوفمبر/تشرين الثاني إلى مقبرة حقيقية، حينما اضطرت إدارة المجمع لدفن عشرات الشهداء في قبور جماعية متفرقة داخل ساحاته وفي الممرات وبين مرافقه المختلفة، وذلك بعد تحلل بعض الجثامين ورفض الجيش الإسرائيلي إخراجها للدفن.

ويعدّ مجمع الشفاء الطبي أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة، إذ كان يستقبل آلاف المرضى والجرحى يومياً إضافة إلى النازحين الذين لجؤوا إليه للاحتماء، قبل إخلائه قسراً من الجيش الإسرائيلي.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دفنت طواقم مجمع الشفاء بمدينة غزة، نحو 100 جثمان لفلسطينيين أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي ولفظوا أنفاسهم الأخيرة داخل المستشفى، بحسب تصريح سابق لمدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع منير البرش.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، اقتحم الجيش الإسرائيلي المجمع بعد حصاره لعدة أيام، جرت خلالها اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في محيطه، بينما انسحب منه بعد مرور عشرة أيام مخلفاً دماراً واسعاً وعدداً من الشهداء والجرحى.

ولم يختلف الحال كثيراً في "مستشفى القدس" التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوا غرب مدينة غزة، وفي المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، إذ شهدا عمليات دفن عشوائية داخل باحاتهما.

أحد أطباء "مستشفى القدس" قال إن "الإدارة قررت دفن عدد من الشهداء الذين بدأت جثامينهم بالتحلل في حديقة صغيرة بالمبنى الجديد في أثناء فترة حصاره".

وأوضح الطبيب، مفضلاً عدم نشر اسمه، إلى أنهم اضطروا إلى اتخاذ هذه الخطوة بسبب "تكدس الشهداء وانتشار رائحة تحلل الجثامين في أروقة المستشفى قبل إخلائه قسراً في نوفمبر/تشرين الثاني ورفض الجيش إخراج الجثامين ودفنها في المقابر".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اقتحم الجيش الإسرائيلي في أوقات متفرقة مستشفيي "القدس" و"الإندونيسي" بعد حصارهما لأيام واستهدافهما بشكل مباشر.

وفي جباليا شمال القطاع، اضطر الصحفي أنس الشريف، الذي يعمل لمصلحة فضائية الجزيرة، الاثنين، إلى دفن جثمان والده جمال الشريف (65 عاماً)، داخل باحة إحدى المدارس في مخيم جباليا، في ظل صعوبة وصوله للمقبرة الرئيسية بالمخيم بسبب استمرار القصف.

كما لجأ فلسطينيون إلى دفن شهداء الحرب في مقابر جماعية حفرت داخل سوق مخيم جباليا، بجانب المتاجر وفي الساحات وبالشوارع.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وثقت عدسة الأناضول إنشاء مقبرة جماعية في ساحة سوق المخيم وأزقته.

كما أفاد شهود عيان أن بعض الجثمانين دُفنت في المساحات الخضراء الفاصلة بين جانبي الشوارع في القطاع.

ثمانية آلاف بلاغ عن مفقودين

من جانبه، يقول متحدث جهاز الدفاع المدني بغزة محمود بصل، إن مجموع بلاغات المفقودين تحت أنقاض المباني التي دمرها القصف الإسرائيلي في المناطق الجنوبية والشمالية من القطاع، تزيد على ثمانية آلاف بلاغ.

ويوضح بصل أن "الجيش الإسرائيلي يستهدف مربعات سكنية بشكل كامل في مختلف أنحاء القطاع ويدمّرها فوق ساكنيها".

ويستكمل قائلاً: "قصف هذه المربعات يجعل من عملية انتشال الضحايا في ظل إمكانياتنا البسيطة أمراً صعباً للغاية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 18 ألفاً و787 شهيداً و50 ألفاً و897 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.