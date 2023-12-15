تتواصل اليوم الجمعة حالة التضامن الدولي والعربي الشعبي مع قطاع غزة الذي يواجه حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شهدت في الأيام الأخيرة اتساعاً في نطاق عملياتها العسكرية البرية.

وتأتي أشكال التضامن المستمر من خلال فاعليات داعمة كالمسيرات والوقفات الاحتجاجية والتظاهرات التضامنية تزامناً مع دعوة ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لإضراب عالمي الاثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري تضامناً مع غزة وتنديداً بالجرائم الإسرائيلية المستمرة.

ودعت حركة حماس أمس الخميس إلى الخروج في مسيرات حول العالم تضامناً مع قطاع غزة، و"تنديداً بالجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين"، وذلك خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وطالبت في بيان لها بضرورة "تصعيد كل أشكال الحشد الجماهيري والمظاهرات الشعبية، في الأيام القادمة"، مناشدة بـ"استمرار الحراك العالمي بكل الوسائل حتى يتوقف العدوان على غزة".

ففي الولايات المتحدة الأمريكية، نظمت جماعة يهودية تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة تظاهرات مساء الخميس، في ثماني مدن أمريكية، بالتزامن مع الليلة الثامنة من عيد حانوكا اليهودي.

وعطلت التظاهرات حركة المرور في ساعة الذروة في شوارع وجسور مزدحمة في واشنطن وفيلادلفيا.

وفي واشنطن قالت جماعة "الصوت اليهودي من أجل السلام" إن نحو 90 متظاهراً أغلقوا الجسر المؤدي إلى جادة نيويورك في الجزء الشمالي الغربي من العاصمة الأمريكية.

وقالت الشرطة إن التظاهرات أغلقت تقاطع جادة نيويورك وشارع نورث كابيتول ودعت الأفراد إلى استخدام طرق بديلة.

وقالت الجماعة على منصة إكس: "في الليلة الثامنة من عيد الحانوكا ثماني مدن وثمانية جسور. نحن هنا نتجمع في أنحاء البلاد بأعداد كبيرة ومتزايدة لكي نقول كفى".

كما خرجت مظاهرات في أتلانتا ومينيابوليس وسياتل وبورتلاند بولاية أوريغون.

في عاصمة الإكوادور كيتو، خرجت مظاهرة لمساندة الفلسطينيين والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأقيمت الوقفة أمام قناة تلفزيونية محلية لجذب الأنظار إلى ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني المحاصر.

ووجهت بعض الدول في أمريكا اللاتينية منذ اندلاع الحرب في غزة انتقادات واسعة للحكومة الإسرائيلية، من بينها البرازيل وبوليفيا وتشيلي.

وفي العاصمة الماليزية كوالالمبور، نظم العشرات من المحتجين وقفة تضامنية مع غزة والفلسطينيين أمام مقر السفارة الأمريكية حاملين أعلام فلسطين، وعبّر المحتجون عن غضبهم لدعم إدارة جو بايدن إسرائيل في حربها على غزة.

وفي الأردن، شارك نحو ألفي أردني في العاصمة عمّان، بوقفة تضامن تحت عنوان "أوقفوا محرقة غزة"، نظمت بالتزامن مع حلول الجمعة العاشرة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر من شهرين.

وانتظمت الوقفة، التي دعت إليها الحركة الإسلامية وقوى نقابية وحزبية أخرى، أمام "مسجد عباد الرحمن" بمنطقة الصويفية (غرب العاصمة) على بعد نحو 2 كلم من مقر سفارة الولايات المتحدة لدى المملكة الأردنية.

وهتف المشاركون "بالروح بالدم.. نفديك يا أقصى" و"سيري سيري يا حماس.. احنا وراك من الأساس" و"قالوا حماس إرهابية.. كل الأردن حمساوية" و"يا قسامي يا حبيب.. اقصف دمر تل أبيب"، وغيرها من الهتافات الأخرى.

وفي اليمن، تظاهر آلاف في مدينة مأرب عقب صلاة الجمعة تضامناً مع قطاع غزة وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على القطاع، وهتف المتظاهرون للشعب الفلسطيني.

كما جابت مسيرة حاشدة مدينة تعز رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني مثلما شهدت مدينة صعدة ومناطق المرازم وشعارة، في مديرية رازح، والجرشة، في مديرية غمر، تظاهرات مماثلة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 18 ألفاً و787 شهيداً، و50 ألفاً و897 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.