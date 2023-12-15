توعّد عضو المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي بيني غانتس الجمعة بما وصفها "إزالة حزب الله اللبناني من الحدود إذا لم يعمل العالم على ذلك".

وأضاف الوزير الإسرائيلي في تصريح للصحفيين عقب لقاء بممثلي البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان: "تحدثت الأسبوع الماضي مع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، ومع زعماء العالم الآخرين، ودعوتهم إلى هنا لرؤية الواقع" .

وتابع: "أبلغتهم أننا نحتاج للعمل السياسي إلى جانب العمل العسكري، وقلت لهم وأقوله أيضاً لمواطنينا: إذا لم يُزل العالم حزب الله من الحدود، فإن إسرائيل ستفعل ذلك".

وسبق أن دعت تل أبيب عشرات آلاف الإسرائيليين من سكان البلدات الحدودية مع لبنان إلى مغادرة منازلهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

حزب الله يفقد أحد عناصره

وأعلن "حزب الله" اللبناني الجمعة، مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية للبنان.

ونعى "حزب الله"، في بيان، "حسين علي عيسى ’أبو صالح’ من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى "حزب الله" في المواجهات والقصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي إلى 106 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

استهداف الحدود الجنوبية

وفي السياق، قال "حزب الله" إنه استهدف عدة مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين قبالة الحدود الجنوبية للبنان، مضيفاً أن العمليات أدت ‏إلى سقوط أفراد الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح.

وأشارت بيانات منفصلة لحزب الله أن عناصره استهدفت "قوة ‏إسرائيلية في أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات" و"نقطة ‏الجرداح العسكرية الإسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية" و"موقع ‏بياض بليدا الإسرائيلي" و"قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا" و"موقع ‏الراهب الإسرائيلي قبالة بلدة عيتا الشعب اللبنانية" وأيضاً "ثكنة ‏راميم ونقاط انتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية والقذائف المدفعية".

وأكدت البيانات أن عناصر حزب الله حققت "إصابات مباشرة بالأسلحة المناسبة".‏

قصف إسرائيلي

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بسقوط عدد من الجرحى (لم تحدد عددهم) جراء استهداف مسيرة إسرائيلية الجمعة لمنزل في بلدة يارين، الحدودية جنوب لبنان، ونقلوا إلى مستشفى مدينة "صور" لتلقي العلاج.

كما ذكرت أن قصفاً إسرائيلياً استهدف بلدات "الضهيرة" و"طير حرفا" و"عيتا الشعب" و"الجبين" و"محيبيب".

وأشارت إلى استهداف إسرائيل "بقذائف فسفورية" منطقة اللبونة وخراج الناقورة في القطاع الغربي جنوب لبنان.

ولفتت الوكالة إلى أن القصف المدفعي على تلك البلدات "ترافق مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي، كما دوّى صوت انفجار ضخم في بلدة اللبونة، لم تعرف طبيعته".

كما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي منازل في منطقة رأس الظهر والطراش في بلدة ميس الجبل (جنوب) وأطراف بلدة مركبا، كما تجدّد القصف الإسرائيلي على منطقة عين الزرقا وأطراف طيرحرفا وخلة مريمين (أطراف زبقين) وأطراف الناقورة وجبل اللبونة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن "حزب الله" وفصائل فلسطينية، والجيش الإسرائيلي هجمات متبادلة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، "تضامناً مع قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الخميس 18 ألفاً و787 شهيداً و50 ألفاً و897 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.