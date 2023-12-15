سياسة
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الرئاسة التركية تدين استمرار إسرائيل في الاستهداف الممنهج للصحفيين
عبرت الرئاسة التركية عن إدانتها لاستهداف القوات الإسرائيلية الممنهج للصحفيين إثر الاعتداء الجمعة على المصور الصحفي في وكالة الأناضول مصطفى معروف الذي كان يؤدي عمله في القدس الشرقية المحتلة.
الرئاسة التركية تدين استمرار إسرائيل في الاستهداف الممنهج للصحفيين
فخر الدين ألطون يندد بالجرائم الإسرائيلية المستمرة في حق الصحافيين / صورة: AA
15 ديسمبر 2023

أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية "الممنهجة" على الصحفيين، وذلك على خلفية الاعتداء الذي طال المصور الصحفي لوكالة الأناضول مصطفى خاروف من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتدت القوات الإسرائيلية الجمعة على مصور الأناضول مصطفى خاروف بالضرب المبرح في أثناء تأديته واجبه في القدس الشرقية المحتلة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال فخر الدين ألطون في منشور على منصة إكس إن القوات الإسرائيلية تواصل استهدافها الممنهج للصحفيين، مضيفاً أنه "اليوم فقط هاجموا المصور الصحفي في وكالة الأناضول مصطفى خاروف الذي كان يؤدي عمله في القدس الشرقية".

وأضاف أن الجنود الإسرائيليين أصابوا معروف بجروح خطيرة استدعى معها نقله إلى المستشفى، متابعاً: "أدين بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الممنهجة على الصحفيين وأتمنى للسيد خاروف الشفاء العاجل".

واعتبر المتحدث أن العنف الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضد الصحفيين "جزء من حملتها لأجل إسكات وسائل الإعلام الدولية"، مؤكداً أن "إسرائيل اعتادت انتهاك كل الأعراف الدولية التي تحمي حق الجمهور في الحصول على معلومات دقيقة".

وكشف المسؤول التركي أن "الهجمات الإسرائيلية الوحشية على المدنيين تسببت في مقتل أكثر من 60 صحفياً وإصابة عدد منهم بجروح خطيرة وبعضهم في عداد المفقودين".

وقال ألطون إن القوات الإسرائيلية ترفض القيام بالحد الأدنى لحماية الصحفيين، بل "على عكس ذلك تركز على منع الصحفيين من أداء واجبهم في نقل الحقيقة من أرض الواقع".

وفيما أكد ألطون أن الحرب التي تشنها إسرائيل لترهيب وتهجير المدنيين في غزة أدت إلى مقتل أكثر من 18 ألف مدني، شدد على أنها "تحاول التغطية على هذا الدمار والتقليص من ردود الفعل الدولية من خلال تخويف الصحفيين".

وأضاف أن إسرائيل تحاول "التعتيم على جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة وهي محاولة ستنتهي بالفشل".

إلى ذلك، أشاد ألطون بعمل وكالة الأناضول وقناة TRT في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ قال: "فخورون بعمل وكالة الأناضول وTRT في فلسطين المحتلة، وأشيد بشجاعة أطقمنا وعزمهم على أداء عملهم رغم الظروف الصعبة".

مضيفاً أن عمل أطقم الوكالة والقناة "بالغ الأهمية للرأي العام الدولي من أجل كشف حقائق الاحتلال والعنف المستمرين في فلسطين".

وأكد ألطون ضرورة أن تتوقف القوات الإسرائيلية عن معاملة الصحفيين كمجرمين "وضرورة التزام حماية جميع الصحفيين".

في السياق، أشار المسؤول التركي إلى أن إسرائيل ومنذ أزيد من شهرين على بدء حربها في غزة "مستمرة فقط في ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد المدنيين، بما في ذلك الصحفيون".

وأكد أن الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين ضد المدنيين "ترافقها حملة متعمدة لإسكات زملائنا الصحفيين"، مضيفاً أن "هذا لن ينجح!".

ووجه ألطون الدعوة إلى جميع المؤسسات الإخبارية الدولية "لفضح انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان واستهدافها الصحفيين"، مشدداً على أن هذه المؤسسات الإخبارية كافة"يجب أن تقف في وجه البلطجة والترهيب الإسرائيلي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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