سياسة
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منظمة الدول التركية: مستعدون لأداء دور فعّال في تطوير التعاون الإقليمي
قال الأمين العام لمنظمة الدول التركية قوبانيتش بيك عمر علييف، إن المنظمة مستعدة للعب دور فعّال في تطوير التعاون الإقليمي، مشيراً إلى عدد من المبادرات الحالية والمخطّط لها من المنظمة في مجالات التجارة والجمارك والنقل والتعاون وتكنولوجيا المعلومات.
منظمة الدول التركية: مستعدون لأداء دور فعّال في تطوير التعاون الإقليمي
الأمين العام لمنظمة الدول التركية قوبانيتش بيك عمر علييف، يؤكد أن المنظمة مستعدة للعب دور فعّال في تطوير التعاون الإقليمي / صورة: AA
15 ديسمبر 2023

أكد الأمين العام لمنظمة الدول التركية قوبانيتش بيك عمر علييف، الجمعة، أن المنظمة مستعدة للعب دور فعّال في تطوير التعاون الإقليمي.

جاء ذلك في كلمة خلال الجلسة العامة لأسبوع أوراسيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان: "ربط أوراسيا بعضها ببعض: التجارة والنقل".

وقدّم عمر علييف معلومات عن المبادرات الحالية والمخطط لها من منظمة الدول التركية في مجالات التجارة والجمارك والنقل والتعاون وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

والتقى عمر علييف في إطار أسبوع أوراسيا، رؤساء البعثات والممثلين الدائمين للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأجرى مشاورات بشأن القضايا المهمة المتعلقة بالتعاون القطاعي المدرج على جدول أعمال منظمة الدول التركية.

و"التعاون الاقتصادي والتنمية" منظمة اقتصادية دولية تضم 38 عضواً، تأسست عام 1961 لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية، وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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