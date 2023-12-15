نشر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، الجمعة، مقطعي فيديو يوثّقان إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين من مسافة قريبة بالضفة الغربية.

ووقع هذا الحادث، يوم الجمعة الماضي، في أثناء اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس شمال شرق الضفة.

ويظهر أحد المقطعين مجموعة فلسطينيين وهم يقفون إلى جانب مبنى قبل أن يتفرقوا بسرعة قبيل وصول جيب إسرائيلي إلى المنطقة.

ووثّق المقطع إطلاق جندي إسرائيلي النار صوب أحد الفلسطينيين من مسافة قريبة ما أدى إلى سقوطه أرضاً، قبل إطلاق النار عليه مجدداً وهو جريح.

كما يظهر المقطع المصور الثاني إطلاق المجموعة ذاتها النار على الفلسطيني الآخر الذي اختبأ خلف مركبة مدنية.

وقال "بتسيلم" على منصة إكس، الجمعة: "تُظهر اللقطات الأصلية التي التقطتها كاميرا المراقبة، والتي حصلت عليها بتسيلم، عمليتي إعدام قصيرتي المدى لفلسطينيين في مخيم الفارعة يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري".

وبحسب المركز الحقوقي، أدى إطلاق النار إلى إصابة رامي الجندب (25 عاماً)، بجروح خطيرة أدت إلى مقتله في اليوم التالي.

وأضاف: "يرفع الجندب يده عندما يطلق الجندي والسائق (الإسرائيلي) النار عليه من سيارتهما من مسافة قريبة، ثم يستخدم أحد الرماة هاتفه الخلوي لتصويره. وتوفي الجندب متأثراً بجراحه في اليوم التالي".

ويظهر شريط الفيديو الآخر عملية قتل ثائر شاهين (36 عاماً) في المخيم نفسه، وفق "بتسيلم".

وتابع المركز: "فور إطلاق النار على الجندب، أطل شاهين الذي كان مختبئاً من الجنود تحت سيارة، باتجاه الجيب العسكري وأُطلق النار عليه حتى الموت من مسافة قريبة، وأعلن وفاة شاهين في المستشفى متأثراً بجراحه".

ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي على مقطعي الفيديو.