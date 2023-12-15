سياسة
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للمرة الأولى منذ شهر ونصف.. صفارات الإنذار تدوي بمدينة القدس
انطلقت صفارات الإنذار  بالقدس للمرة الأولى منذ شهر ونصف، وأعلنت كتائب القسام قصف المدينة برشقة صاروخية، بينما أكدت هيئة البث الإسرائيلية تسجيل إصابة مباشرة في مدينة بيت شيمش بضواحي القدس الغربية، من دون إصابات بشرية.
للمرة الأولى منذ شهر ونصف.. صفارات الإنذار تدوي بمدينة القدس
كتائب القسام تعلن قصف مدينة القدس المحتلة برشقة صاروخية / صورة: AA
15 ديسمبر 2023

دوّت صفارات الإنذار للمرة الأولى منذ شهر ونصف في مدينة القدس، الجمعة، بالتزامن مع سماع صوت انفجارات كبيرة إثر محاولة منظومة القبة الحديدية اعتراض صواريخ بالجو.

وشوهدت اعتراضات جوية للصواريخ في سماء القدس الغربية متزامنة مع أصوات انفجارات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "سُجّلت إصابة مباشرة (لم توضحها) في مدينة بيت شيمش بضواحي القدس الغربية، من دون إصابات بشرية".

ولم تدلِ الهيئة الرسمية بمزيد من المعلومات عن مصدر الصواريخ.

إلا أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، أعلنت في بيان مقتضب على تليغرام، "قصف القدس المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين (في قطاع غزة)".

بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إنها "المرة الأولى منذ شهر ونصف الشهر التي تدوي فيها صفارات الإنذار بمدينة القدس".

وأشارت إلى أن "الاعتراضات جرت أساساً فوق مدينة بيت شيمش وبلدات مفاسيرت تسيون وأبو غوش وكريات يعاريم في ضواحي القدس الغربية".

وتابعت: "في بيت شيمش، تضرر خط كهرباء إثر سقوط شظايا صاروخ على الطريق قرب البلدة، ونتيجة للسقوط انقطع التيار الكهربائي عن سكان المدينة".

وأضافت: "وفي منطقة المدينة (بيت شيمش)، سقط صاروخ في مكان مفتوح ولم تقع إصابات في الحادث".

ولم تبلغ طواقم الإسعاف عن وقوع إصابات بشرية، بينما تسبب انطلاق الصفارات في حالة من التوتر الشديد بالمدينة.

ونشرت هيئة البث شريط فيديو لعشرات الإسرائيليين وهم يركضون في ساحة البراق، الملاصقة للمسجد الأقصى ويطلق عليها الإسرائيليون اسم "ساحة المبكى أو الحائط الغربي".

وأشارت إلى أنه أُجلي الإسرائيليون من المكان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى مساء الخميس 18 ألفاً و787 شهيداً و50 ألفاً و897 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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