اشتدت المعارك بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية المسلحة وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور من قطاع غزة، وسط عزلة كاملة لسكان القطاع عن العالم الخارجي جراء انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت منذ نحو 24 ساعة متواصلة.

وامتدت الاشتباكات منذ صباح الجمعة، لتصل إلى شرق مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع، والمصنفة إسرائيلياً ضمن المناطق "الآمنة"، وفي مناطق مختلفة من القطاع شنت المقاتلات الحربية والآليات المدفعية الإسرائيلية غارات مكثفة أسفرت أيضاً عن شهداء وجرحى.

ويأتي هذا الوضع في وقت أعلنت فيه كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس مساء الجمعة، استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية في محاور القتال في قطاع غزة، خلال الأيام الخمسة الأخيرة.

ويتواصل الانقطاع الكامل في خدمات الاتصال والإنترنت عن قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، ما يعوق خدمات الإسعاف والدفاع المدني ويحرم الفلسطينيين القابعين تحت القصف من الاطمئنان على بعضهم.

اشتباكات في عدة محاور

وفي المناطق الجنوبية من القطاع، شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة منذ ساعات الفجر الأولى.

في مدينة خان يونس، نفذت المقاتلات والآليات المدفعية غارات على منازل ومواقع ومدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، كما استهدفت المدفعية والطائرات محيط مستشفى ناصر ومناطق قريبة منه.

وتركزت المعارك بين الجيش الإسرائيلي والفصائل في المحاور الشرقية والشمالية من المدينة ووسطها، هذه الاشتباكات امتدت وصولاً إلى شرق مدينة رفح، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

كما شهدت رفح قصفاً إسرائيلياً عنيفاً، وبخاصة في حي الجنينة شرق المدينة الذي استهدف فيه الجيش قرابة خمسة منازل مأهولة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى ودمار كبير في المنطقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد دبابة بالمعارك البرية جنوبي القطاع، وقال في بيان، إن "الرائد (احتياط) شاي أورئيل بيزم (23 عاماً) وهو قائد دبابة في الكتيبة التاسعة قتل الجمعة في معركة جنوب القطاع".

وأفاد الجيش على موقعه الإلكتروني بأنه بذلك يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 449، بينهم 118 منذ بداية المعارك البرية في 27 من الشهر ذاته.

كما شهدت المناطق الشرقية من المنطقة الوسطى لقطاع غزة معارك عنيفة بين مقاتلي الفصائل وقوات الجيش، إذ عرفت مناطق ومخيمات هذه المنطقة غارات مكثفة استهدفت في معظمها منازل لمدنيين، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، وفق مصادر طبية.

بدورها، أعلنت "كتائب القسام" الجمعة، استهداف جنود إسرائيليين بمنطقة "جحر الديك" وسط قطاع غزة، أوقعتهم بين قتيل وجريح، وأوضحت في بيان أن عناصرها تمكنوا من "الاشتباك مع عشرة جنود من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية للعدو في منطقة جحر الديك".

كما شهدت مناطق شمال قطاع غزة اشتباكات وقصفاً برياً وجوياً مكثفاً، في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، ومدينة غزة.

واستهدف القصف أيضاً مدرسة "الجرجاوي" في حي الدرج شرق المدينة، أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بحسب مصادر طبية، نُقلوا إلى المستشفى المعمداني.

كما استمرت المعارك بين مقاتلي الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي بمدينة غزة ومناطق شمالي القطاع، إذ قالت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت "تجمعات عسكرية للعدو في شمال غرب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون".

من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، العثور على ثلاث جثث لأسرى إسرائيليين في غزة، بينهم جنديان.

"القسام" تكشف الحصيلة

ورغم اشتداد المعارك، فإن كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس قصفت "القدس المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وقالت القناة "12" الإسرائيلية إنها "المرة الأولى منذ شهر ونصف الشهر التي تدوي فيها صفارات الإنذار بمدينة القدس".

وأعلن متحدث "القسام" أبو عبيدة، في كلمة مسجلة مساء الجمعة، أن مقاتليهم "تمكنوا في الأيام الخمسة الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية في محاور العدوان في قطاع غزة".

وأوضح أن عناصر "القسام" أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف الجيش "من خلال تنفيذ كمائن خلال الأيام الخمسة الماضية"، مشيراً إلى أن "أعداد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي أضعاف ما تعلن عنه حكومتهم".

وتابع بأن مقاتلي القسام "استخدموا قذائف مضادة للتحصينات وهدم البيوت على رؤوس الجنود الإسرائيليين".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.