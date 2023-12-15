استشهد مصور قناة الجزيرة الفضائية القطرية سامر أبو دقة مساء الجمعة، متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف مكان تغطيته وطاقم القناة للأحداث في خان يونس.

وقالت شبكة الجزيرة في بيان: "استشهاد الزميل سامر أبو دقة، مصور قناة الجزيرة في غزة، إثر غارة إسرائيلية استهدفت محيط مدرسة فرحانة، في خان يونس".

وأصيب أبو دقة، ومراسل قناة "الجزيرة" وائل الدحدوح، بشظايا جراء قصف إسرائيلي استهدف خان يونس.

حسب مراسلي قناة "الجزيرة"، فإن أبو دقة، "ظل ينزف لأكثر من خمس ساعات لتعثّر وصول سيارات الإسعاف إلى المكان الذي أصيب فيه".

وأصيب وائل الدحدوح في يده وكتفه وبطنه بشظايا صاروخ من طائرة مسيّرة جراء استهداف الجيش الإسرائيلي محيط مدرسة وسط خان يونس، بينما وصفت مصادر طبية إصابته بالمتوسطة.

وذكرت مصادر طبية أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من نقل أبو دقة بسبب القصف المدفعي والجوي للمنطقة.

وبذلك يرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 90 صحفياً.

من جانبها، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، "استشهاد ثلاثة من عناصر من طواقم الدفاع المدني جراء قصفهم من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في أثناء عملهم الإنساني خلال إنقاذ المواطنين في مدرسة فرحانة، وسط محافظة خان يونس"، وكان الراحل أبو دقة من بين الضحايا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الخميس 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.