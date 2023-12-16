سياسة
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مندوب تركيا بالأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار بغزة ويحذر من توسع الصراع
دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال، في كلمة له خلال جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي حول فلسطين، إلى إعلان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لمنع مزيد من العنف، محذراً من توسع رقعة الصراع.
مندوب تركيا بالأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار بغزة ويحذر من توسع الصراع
الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة السفير سادات أونال- أرشيفية / صورة: AA
16 ديسمبر 2023

دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال الجمعة، إلى إعلان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لمنع مزيد من العنف والمعاناة.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي حول فلسطين، انعقدت بطلب من منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية.

وحذر أونال، من أن "الوضع في غزة يزيد بشكل كبير خطر توسع رقعة الصراع في المنطقة".

وأكد أن غزة تشهد كارثة غير مسبوقة منذ نحو 10 أسابيع.

وقال أونال، "من الواضح أن الوقف الفوري لإطلاق النار السبيل الوحيد لمنع مزيد من العنف والمعاناة".

وأضاف: "الحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية كافية دون عوائق عبر معابر حدودية إضافية في جميع أنحاء غزة".

وبيّن المندوب التركي أن "أبسط متطلبات الكرامة الإنسانية يجري تجاهلها تماما في غزة".

ولفت إلى أن "العقاب الجماعي وممارسات التهجير القسري تشكل جرائم حرب"، مشدداً على أن "الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن قبولها".

وتابع "الأعمال الانتقامية التي تستهدف جميع السكان لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال".

وأردف "كلما تأخر المجتمع الدولي في وقف هذه المجزرة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، فقد مصداقيته في إيجاد حلول للقضايا العالمية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 18800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة" حسب مصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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