دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال الجمعة، إلى إعلان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لمنع مزيد من العنف والمعاناة.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي حول فلسطين، انعقدت بطلب من منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية.

وحذر أونال، من أن "الوضع في غزة يزيد بشكل كبير خطر توسع رقعة الصراع في المنطقة".

وأكد أن غزة تشهد كارثة غير مسبوقة منذ نحو 10 أسابيع.

وقال أونال، "من الواضح أن الوقف الفوري لإطلاق النار السبيل الوحيد لمنع مزيد من العنف والمعاناة".

وأضاف: "الحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية كافية دون عوائق عبر معابر حدودية إضافية في جميع أنحاء غزة".

وبيّن المندوب التركي أن "أبسط متطلبات الكرامة الإنسانية يجري تجاهلها تماما في غزة".

ولفت إلى أن "العقاب الجماعي وممارسات التهجير القسري تشكل جرائم حرب"، مشدداً على أن "الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن قبولها".

وتابع "الأعمال الانتقامية التي تستهدف جميع السكان لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال".

وأردف "كلما تأخر المجتمع الدولي في وقف هذه المجزرة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، فقد مصداقيته في إيجاد حلول للقضايا العالمية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 18800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة" حسب مصادر فلسطينية وأممية.