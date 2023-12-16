تظاهر مئات من عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة مساء الجمعة، في تل أبيب، مطالبين حكومة بلادهم بإبرام صفقة جديدة مع الفصائل الفلسطينية لإعادة أسراهم.

وتظاهر أهالي الأسرى صباح الجمعة أمام مبنى هيئة الأركان في تل أبيب، للمطالبة بعقد صفقة مع المقاومة لإعادة الأسرى، على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي قتله 3 محتجزين إسرائيليين في غزة بالخطأ.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، إن المتظاهرين رددوا شعار "نريد صفقة الآن"، مطالبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق بعد كارثة قتل الأسرى الثلاثة بالخطأ، وهم: يوتام حاييم وألون شامريز وسامر طلالقة، كانوا ضمن المحتجزين في غزة بعد عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

في غضون ذلك هددت عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، ببدء إضراب عن الطعام بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاجتماع معهم، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وأفادت الصحيفة أن 100 عائلة من عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، اتهمت نتنياهو بالعمل على شق صفوف تجمعهم "حتى لا يستجيب لمطالبهم".

وقال مدير الإعلام بمقر (تنسيقية) أهالي الأسرى المحتجزين في غزة رونان تسور، إن العائلات "اجتمعت وقررت التصدي لمحاولة نتنياهو شق صفوفهم".

وشدد تسور، على أن العملية العسكرية "تتناقض مع جهود إعادة ذويهم" وفق الصحيفة.

وأضاف أن "العائلات هددت بالإضراب عن الطعام لأجل غير مسمى، وأمهلوا نتنياهو حتى مساء غد (السبت) من أجل عقد اجتماع مع حكومة الحرب، والعمل على إعادة أبنائهم".

يأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيانٍ، مقتل ثلاثة من المحتجزين في غزة بالخطأ الجمعة، خلال عملياته في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال الجيش، إن قوة تابعة له "أطلقت النار بالخطأ على رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديداً، ما أدى إلى مقتلهم".

بدوره، أعلن نتنياهو في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، الحداد بعد مقتل المحتجزين الثلاثة.

وقال: "إنني، مع كل شعب إسرائيل، أحني رأسي بحزن عميق هذه مأساة لا تطاق. ستحزن دولة إسرائيل بكاملها هذا المساء. قلبي مع العائلات الحزينة في أوقاتها الصعبة".

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح العسكري، لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنتا سابقاً مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديهما جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.