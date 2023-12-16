يواصل جيش الاحتلال غاراته الجوية وقصفه العنيف على مناطق عدة في قطاع غزة السبت، مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين، لترتفع حصيلة العدوان إلى 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف جريح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين، غالبيتهم نساء وأطفال فجر اليوم، إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة المزرعة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت وفا كذلك بإصابة عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً قرب دوار الروس في مخيم البريج، وسط القطاع.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منزلاً في منطقة البراهمة برفح، فيما واصل جيش الاحتلال قصفه لأحياء الشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت منطقة المصري وسرحان في حي المنارة بخان يونس، جنوب القطاع.

8 آلاف طفل شهيد

من جهته كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 8 آلاف من بين حصيلة الشهداء أطفال، فيما بلغ عدد الشهداء من النساء 6200 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعدّد المكتب في بيان نشره عبر منصة تليغرام، الخسائر في البنية التحتية لقطاع غزة بـ90 مدرسة وجامعة خرجت عن الخدمة، و282 تضررت جزئياً، و112 مسجداً هُدم كلياً و200 هُدم جزئياً، إضافة إلى 3 كنائس استهدفها الاحتلال.

وتابع أن إسرائيل هدمت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 52 ألفاً و500 وحدة سكنية كلياً، و254 ألفا أخرى جزئياً. أما المؤسسات الصحية، أخرج الجيش الإسرائيلي 22 مستشفى و53 مركزاً صحياً عن الخدمة، فضلاً عن تضرر 102 سيارة إسعاف خلال الحرب الجارية.

لا صحة بدون سلام

إلى ذلك، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة، إن احتجاز العاملين في مجال الصحية في قطاع غزة، أمر غير مقبول على الإطلاق.

جاء ذلك خلال لقائه إعلاميين أعضاء في اتحاد الصحفيين، المعتمَدين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف (ACANU)، في مركز المنظمة بجنيف.

ولفت غيبريسوس، إلى أنه ليس في غزة مكان أو أحد آمن، بما في ذلك العاملين في مجالي المساعدات الإنسانية والصحة، مؤكداً مقتل أكثر من 130 من موظفي الأمم المتحدة في غزة.

كما أشار إلى أن القوافل المستخدمة في إيصال المساعدات أو نقل المرضى أيضا تعرضت للهجوم، وجرى احتجاز واستجواب من كانوا فيها.

وقال: "احتجاز العاملين في مجال الصحة أمر غير مقبول على الإطلاق. لن يكون في غزة سلام دون وقف إطلاق النار، ولن تكون هناك صحة بدون سلام".

والأحد، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارات إسعاف في قطاع غزة، ونكّل بمسعف فلسطيني بعد احتجازه، رغم تحركها بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وذكرت أن قافلة مكوّنة من 6 مركبات إسعاف تابعة للجمعية انتقلت برفقة مركبات الأمم المتحدة من خان يونس (جنوب)، بعد أن انتظرت قرابة 4 ساعات للحصول على الضوء الأخضر الأول للتحرك باتجاه الحاجز العسكري الذي يفصل شمالي غزة عن جنوبها.

وفي طريق العودة من المستشفى الأهلي المعمداني، أفادت الجمعية بإعاقة طريق القافلة وإعادة احتجاز المسعف رامي القطاوي، وبسبب إجراءات التفتيش الدقيق والفحص والاستجواب على الحاجز لمدة تزيد على ساعتين، استشهد أحد الجرحى.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة المستمرة على عزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي دماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.