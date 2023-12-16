سياسة
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جماعة الحوثي تُهدد بـ"عواقب وخيمة" حال تعرّض اليمن لأي تحرّك عدائي
هدد مسؤول بالمكتب السياسي لحركة أنصار الله التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، بـ"عواقب وخيمة وتكلفة كبيرة" لأي تحرك عدائي ضد اليمن، معلناً في الوقت ذاته "استمرار العمليات ضد إسرائيل مهما كانت التهديدات الأمريكية والغربية والإسرائيلية".
جماعة الحوثي تُهدد بـ"عواقب وخيمة" حال تعرّض اليمن لأي تحرّك عدائي
جماعة الحوثي في اليمن تهدد بعواقب وخيمة لأي تحرك عدائي ضد اليمن / صورة: AFP
16 ديسمبر 2023

هددت جماعة الحوثي في اليمن بأن أي تحرّك عدائي ضد اليمن "ستكون له عواقب وخيمة".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله التابعة للحوثيين علي القحوم، في تصريحات إعلامية في وقت متأخر أمس الجمعة، إن أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة وتكلفته كبيرة.

وأضاف أن "القضية الفلسطينية هي البوصلة ولن نتخلى عنها مهما كان ًومهما يكن ومهما كانت التهديدات والتلويحات الأمريكية والغربية والإسرائيلية" معلناً أن "العمليات ضد إسرائيل ستستمر".

وأكد أن اليمن "حاضر" بكل الخيارات الدفاعية في الرد على أي تحركات عدائية أمريكية إسرائيلية غربية.

وأشار القحوم إلى أن "اليمن شريك معني في حماية الملاحة البحرية الدولية وفقاً للقوانين والأعراف الدولية".

وفي وقت سابق، قال الجيش الأمريكي إن هجمات من مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينتين ترفعان علم ليبيريا في مضيق باب المندب أمس الجمعة، مما يسلط الضوء على التهديد الذي تتعرض له السفن في ممرات ملاحية تستهدفها الجماعة المتحالفة مع إيران.

ويهاجم الحوثيون السفن في ممرات الشحن في البحر الأحمر ويطلقون طائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل.

وقالت الجماعة التي تُسيطر على معظم أنحاء اليمن إنها ستواصل هجماتها حتى توقف إسرائيل هجومها على قطاع غزة.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجزت قوات عسكرية تابعة للحوثيين سفينة تجارية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تُسمى "غالاكسي ليدر"، إثر التداعيات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان موقع أكسيوس الأمريكي ذكر أن حركة السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي توقفت بشكل شبه كامل جراء هجمات التطورات الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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