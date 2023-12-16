فصلت إدارة مدرسة ثانوية أمريكية في ولاية فلوريدا طالباً من أصل فلسطيني، بسبب منشورات والدته المناصرة لغزة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية أن الطالب "جاد أبو حمادة"(15 عاماً)، وهو طالب في مدرسة "باين كريست" في فورت لودرديل، انضم إلى الضحايا المتأثرين بالمشاعر المعادية للفلسطينيين في البلاد.

وفُصل أبو حمادة من المدرسة لأن والدته، د. مها المصري، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تنتقد فيها "العقاب الجماعي" الذي تمارسه إسرائيل في غزة.

وزعم بيان صادر عن إدارة المدرسة أن منشورات المصري كانت "استفزازية ومليئة بالكراهية"، في حين نفت المصري هذه المزاعم، مؤكدة أن منشوراتها تهدف فقط إلى لفت الانتباه إلى المأساة الإنسانية في غزة.

وأكد أبو حمادة، وهو طالب في الصف الثاني الثانوي، أنه من الظلم والمخيب للآمال طرده من المدرسة التي كان طالباً فيهالمدة 10 سنوات لهذا السبب.

ودعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، وهو أكبر منظمة مجتمع مدني إسلامي في الولايات المتحدة، في بيان حول القضية، وزارة التعليم الأمريكية إلى التحقيق في الحادث.