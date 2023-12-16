سياسة
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الاحتلال يعتقل ويعتدي على فلسطينيين في الضفة.. ومقاومون يتصدّون للاقتحامات
اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة الغربية وشنت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات، كما اقتحمت عدة مناطق من بينها نابلس ومخيم بلاطة، وحاصرت بيوتاً أخرى في عدة مدن وفق مصادر فلسطينية.
الاحتلال يعتقل ويعتدي على فلسطينيين في الضفة.. ومقاومون يتصدّون للاقتحامات
الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين- أرشيفية / صورة: AA
16 ديسمبر 2023

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقها.

وأفادت مصادر محلية لوكالة وفا الفلسطينية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وداهمت بناية سكنية في شارع عمان.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مخيم بلاطة بالتزامن مع اقتحام المدينة، وحاصرته من كل الجهات ونشرت القناصة في البنايات العالية المحيطة بالمخيم، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها.

فيما ذكرت مصادر صحفية أن دوي انفجارات سُمع في المخيم، وأن اشتباكات دارت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال قبل انسحابها من المخيم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على سيدة (32 عاماً)، ومواطن آخر (40 عاماً)، وجرى نقلهما إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وقال مراسل TRT عربي إن الاقتحامات شملت عدة مناطق بالضفة الغربية وكان من أبرزها اقتحام مخيم بلاطة حيث تصدى مقاومون فلسطينيون لاقتحامات قوات الاحتلال لإجبارها على الانسحاب.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل في طولكرم وبلدة الخضر ومخيم الشعفاط وبيتا وعين السلطان وغيرها من المناطق بالضفة واعتقلت عشرات من الفلسطينيين.

ويكثف الجيش الإسرائيلي عملياته في بلدات ومدن الضفة الغربية، مخلفاً 287 قتيلاً وأكثر من 3430 جريحاً، ونحو 4420 حالة اعتقال، بموازاة حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحتى الجمعة، خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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