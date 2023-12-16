كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن أن مدير وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع سيجتمع مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في أوروبا نهاية الأسبوع الحالي لبحث استئناف مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونقل الموقع الأمريكي عن مصدرَين أن الاجتماع سيكون أول لقاء بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والقطريين منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعاً.

وتشير عودة إسرائيل إلى طاولة المفاوضات إلى أنها مستعدة لصفقة تبادل جديدة، بعدما عرقلت المفاوضات السابقة عقب رفض حماس إطلاق سراح نساء "جنديات في الجيش الإسرائيلي".

وحسب "أكسيوس" فإن وسطاء قطريين اتصلوا بمسؤولين إسرائيليين خلال الأيام الماضية لمعرفة التوجهات حول إعادة إطلاق المحادثات غير المباشرة مع حماس بشأن صفقة جديدة. وفي نهاية الأسبوع الماضي، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو وأعضاء "حكومة الحرب" عدم سفر مدير الموساد إلى قطر.

ولكن بعد "رد فعل" على القرار غيّر نتانياهو مساره وسمح لبارنياع بالتعامل مع القطريين، وأشار مصدر إسرائيلي إلى أن إسرائيل أبدت استعدادها لمناقشة اتفاق جديد يضمن إطلاق سراح النساء المتبقيات.

وتقود قطر مفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل. ويقيم في الدوحة عديد من قادة الحركة الفلسطينية.

وأدت تلك المحادثات إلى هدنة استمرت سبعة أيام قبل استئناف الأعمال القتالية. وسمحت الهدنة بإطلاق حماس سراح عشرات المحتجزين في غزة مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول، أعادت إسرائيل فريق الموساد من الدوحة بعد بلوغ "طريق مسدود" في المفاوضات الرامية لتجديد الهدنة وتبادل محتجزين مع حركة حماس، وفق ما أعلن مكتب نتانياهو.

وقال المكتب في بيان: "بعد بلوغ المفاوضات طريقاً مسدوداً وبتوجيه من رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أمر رئيس الموساد، ديفيد بارنياع، فريقه في الدوحة بالعودة إلى إسرائيل".

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بالمسؤولية عن انتهاء الهدنة وعدم تمديدها، على عكس الرغبة التي أبدتها أطراف الوساطة، قطر ومصر والولايات المتحدة.