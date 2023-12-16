سياسة
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ساندرز: كارثة غزة تجري بأموال وقنابل أمريكية
قال السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز، إن كارثة غزة الإنسانية تجري بأموال وقنابل أمريكية، إذ قدم مشروع قانون لمجلس الشيوخ، يطالب فيه إدارة الرئيس جو بايدن بتقديم تقرير للكونغرس عن حجم "الدمار الإنساني الذي سببته إسرائيل في غزة".
ساندرز: كارثة غزة تجري بأموال وقنابل أمريكية
سيناتور أمريكي يطالب ببحث "الدمار الإنساني" بغزة في مجلس الشيوخ   / صورة: Reuters
16 ديسمبر 2023

قدم السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ، يطالب فيه إدارة الرئيس جو بايدن بتقديم تقرير للكونغرس عن حجم "الدمار الإنساني الذي سببته إسرائيل في غزة" ووضع هذه الأزمة على جدول الأعمال ومناقشتها في مجلس الشيوخ.

وحسب بيان نشره الجمعة طالب ساندرز، السيناتور عن ولاية فيرمونت، في مشروع القانون الذي قدمه لمجلس الشيوخ، بتناول الأزمة في غزة بكل أبعادها ومناقشتها أمام الرأي العام.

وقال إن "هذه كارثة إنسانية، وهي تجري بأموال وقنابل أمريكية. يجب علينا مواجهة هذه الحقيقة ثم إنهاء تواطؤنا في هذه الأعمال".

وطالب ساندرز إدارة بايدن بتقديم تقرير عن حجم الدمار الإنساني الذي سببته إسرائيل في غزة، ومناقشة الأزمة القائمة في الجمعية العامة لمجلس الشيوخ.

وإذا اعتمد مشروع القانون، فسيتعين على وزارة الخارجية الأمريكية تقديم تقرير عن القضية ذات الصلة إلى الكونغرس في غضون 60 يوماً.

وكان ساندرز أكد في تصريحات سابقة أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان في غزة، وأنه ينبغي إعلان وقف إطلاق النار في القطاع خلال أقرب وقت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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