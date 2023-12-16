سياسة
2 دقيقة قراءة
إيران.. إعدام رجل بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
أعلنت السلطات القضائية في إيران السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل أُدين بتهمة التجسس مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، إذ نُفّذ الحكم في سجن زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.
إيران.. إعدام رجل بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
إعدام رجل في إيران بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي. / صورة: AA
16 ديسمبر 2023

أعدمت إيران السبت رجلاً أُدين بتهمة التجسس مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، حسب السلطات القضائية.

وذكر موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية أن "عقوبة الإعدام نُفذت هذا الصباح في جاسوس للنظام الصهيوني في سجن زاهدان" بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

ولم يذكر الموقع اسم الرجل لكنه قال إنه أُدين بالتعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح النظام "الصهيوني المعادي".

وأُدين أيضاً بـ"جمع وتوفير معلومات سرّية لجهاز الموساد التجسسي بهدف تعطيل النظام العام".

ولم يتضح تاريخ أو مكان اعتقال الرجل أو محاكمته.

ويأتي الإعدام بعد يوم من مهاجمة مسلحين من عِرْق البلوخ مركز شرطة في الإقليم، مما أسفر عن مقتل 11 فرد أمن وإصابة آخرين. وقُتل أيضاً مسلحان من "جماعة جيش العدل" خلال اشتباكات تلت الهجوم.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق توقيف أشخاص وصفتهم بأنهم عملاء يعملون لحساب دول أجنبية من بينها إسرائيل.

في ديسمبر/كانون الأول 2022 أعدمت إيران شنقاً أربعة أشخاص أُدينوا بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وتتهم طهران إسرائيل بتنفيذ هجمات تخريب واغتيالات تستهدف برنامجها النووي.

كما تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل إيران بشن هجمات صاروخية وبمسيّرات تستهدف القوات الأمريكية وسفناً مرتبطة بإسرائيل في الخليج.

وتقول مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية إنّ إيران تحتل المركز الثاني عالمياً بعد الصين في عدد أحكام الإعدام المنفذة.

وفي تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج إنّ الجمهورية الإيرانية أعدمت أكثر من 600 شخص منذ مطلع العام، في أكبر عدد خلال 8 سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us