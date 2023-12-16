أعدمت إيران السبت رجلاً أُدين بتهمة التجسس مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، حسب السلطات القضائية.

وذكر موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية أن "عقوبة الإعدام نُفذت هذا الصباح في جاسوس للنظام الصهيوني في سجن زاهدان" بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

ولم يذكر الموقع اسم الرجل لكنه قال إنه أُدين بالتعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح النظام "الصهيوني المعادي".

وأُدين أيضاً بـ"جمع وتوفير معلومات سرّية لجهاز الموساد التجسسي بهدف تعطيل النظام العام".

ولم يتضح تاريخ أو مكان اعتقال الرجل أو محاكمته.

ويأتي الإعدام بعد يوم من مهاجمة مسلحين من عِرْق البلوخ مركز شرطة في الإقليم، مما أسفر عن مقتل 11 فرد أمن وإصابة آخرين. وقُتل أيضاً مسلحان من "جماعة جيش العدل" خلال اشتباكات تلت الهجوم.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق توقيف أشخاص وصفتهم بأنهم عملاء يعملون لحساب دول أجنبية من بينها إسرائيل.

في ديسمبر/كانون الأول 2022 أعدمت إيران شنقاً أربعة أشخاص أُدينوا بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وتتهم طهران إسرائيل بتنفيذ هجمات تخريب واغتيالات تستهدف برنامجها النووي.

كما تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل إيران بشن هجمات صاروخية وبمسيّرات تستهدف القوات الأمريكية وسفناً مرتبطة بإسرائيل في الخليج.

وتقول مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية إنّ إيران تحتل المركز الثاني عالمياً بعد الصين في عدد أحكام الإعدام المنفذة.

وفي تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج إنّ الجمهورية الإيرانية أعدمت أكثر من 600 شخص منذ مطلع العام، في أكبر عدد خلال 8 سنوات.