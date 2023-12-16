شددت الأمم المتحدة الجمعة على ضرورة حماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، واحترام الأطراف لالتزاماتها موجب القانون الدولي الإنساني.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف اليساندرا فيلوتشي، تعليقاً على اعتداء القوات الإسرائيلية على مصور الأناضول مصطفى الخاروف، إن "على أطراف النزاع احترام التزاماتها موجب القانون الإنساني الدولي".

وتابعت: "ينبغي حماية الصحفيين والإعلاميين، وألا تكون المعدات الإعلامية والمكاتب والاستوديوهات هدفاً للهجمات أو الأعمال الانتقامية".

من جانبها، أدانت "لجنة حماية الصحفيين" الدولية الجمعة، اعتداء القوات الإسرائيلية على الخاروف في القدس، داعية تل أبيب إلى عدم استهداف الصحفيين.

وأدانت اللجنة جميع أشكال الاعتداءات ضد الصحفيين، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.

كما أدان مدير البرامج في اللجنة كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، الاعتداء الإسرائيلي الذي تعرض له الخاروف، وقال إن "الاعتداء الجسدي على مصطفى الخاروف ليس حادثة منفردة".

في غضون ذلك، شددت وزارة الخارجية البريطانية الجمعة، على أن الصحفيين يخضعون لحماية القانون الدولي الإنساني، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن مهاجمتهم.

وقال متحدث الخارجية البريطانية، إن "الصحفيين يؤدون عملاً مهماً في نشر الأخبار الدقيقة والمحايدة في أوقات الأزمات".

وأضاف "الصحفيون يخضعون لحماية القانون الإنساني، وندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن مهاجمة الصحفيين الذين يغطون النزاعات عمدًاً، وتوقيفهم فقط لأسباب قانونية مبررة".

في سياق متصل، قال يزن -نجل الشهيد سامر أبو دقة مصور الجزيرة في غزة- إن نبأ استشهاد والده كان صعباً جداً على الأسرة التي تواجه وقتاً عصيباً منذ سماعها للخبر، مؤكداً في الوقت ذاته شعوره بالفخر لنيل والده الشهادة وهو يؤدي عمله بإخلاص.

وأشار ابن الشهيد أبو دقة إلى أنه لن يترك حق والده، وسيعمل على رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة القتلة، وطالب الجميع بدعم هذا المسعى.

كما أصيب في الاستهداف مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، بشظايا جراء القصف الإسرائيلي.

وأصيب وائل الدحدوح في يده وكتفه وبطنه بشظايا صاروخ من طائرة مسيّرة جراء استهداف الجيش الإسرائيلي محيط مدرسة وسط خان يونس، بينما وصفت مصادر طبية إصابته بالمتوسطة.

وفي وقت سابق الجمعة، اعتدت القوات الإسرائيلية على مصور الأناضول بالضرب المبرح، في أثناء تأديته واجبه في القدس الشرقية المحتلة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووقع الاعتداء خلال تجمع فلسطينيين لأداء الصلاة بمنطقة وادي الجوز بالقدس، بسبب القيود الإسرائيلية على الصلاة في المسجد الأقصى منذ 10 أسابيع، عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشهرت القوات الإسرائيلية السلاح أولاً في وجه المصور الصحفي الخاروف، ثم طرحوه أرضاً وشرعوا في ركله.

وأصيب المصور بكدمات وجروح في وجهه وجسمه جراء الضربات القوية التي تعرض لها، ما استدعى نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية.

كما اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المصور فايز أبو رميلة، الذي كان يقف بجوار مصور الأناضول.