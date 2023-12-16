شيع مئات الفلسطينيين السبت جنازة الصحفي سامر أبو دقة، مصور قناة الجزيرة الذي استشهد الجمعة بقصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

وشارك مئات من الفلسطينيين وبينهم عشرات الصحفيين بمراسم تشييع جنازة الصحفي أبو دقة التي بدأت من مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وبعد أداء صلاة الجنازة على أبو دقة بباحة المستشفى ووري جثمانه الثرى بمقبرة مدينة خان يونس.

وكان مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح الذي أصيب بالقصف ذاته بجروح متوسطة، في مقدمة المشيعين مع بقية طاقم ومراسلي القناة.

والجمعة، استشهد مصور قناة الجزيرة متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف مكان تغطيته وطاقم القناة للأحداث، بالإضافة إلى استشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني في مدينة خان يونس.

وأصيب أبو دقة، ومراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، بشظايا جراء قصف إسرائيلي استهدف خان يونس.

وحسب مراسلي قناة الجزيرة، فإن أبو دقة "ظل ينزف لأكثر من 5 ساعات لتعثر وصول سيارات الإسعاف إلى المكان الذين أصيب فيه (جراء استمرار القصف)".

وأفاد شهود عيان بأن الدحدوح، أصيب في يده وكتفه وبطنه بشظايا صاروخ من طائرة مسيّرة جراء استهداف الجيش الإسرائيلي محيط مدرسة وسط خان يونس، فيما وصفت مصادر طبية إصابته بالمتوسطة.

وذكر الشهود أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من نقل أبو دقة، بسبب القصف المدفعي والجوي للمنطقة.

وباستشهاد المصور أبو دقة يرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 90 صحفياً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الخميس 18800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.