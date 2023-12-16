سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | تشييع جنازة مصور الجزيرة الذي استشهد بقصف للاحتلال جنوبي غزة
شيع مئات من الفلسطينيين بينهم صحفيين جنازة الصحفي سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة الفضائية في قطاع غزة بعدما استشهد بقصف إسرائيلي خلال تغطيته لأحداث الحرب الإسرائيلية في مدينة خان يونس.
شاهد | تشييع جنازة مصور الجزيرة الذي استشهد بقصف للاحتلال جنوبي غزة
تشييع جثمان صحفي استشهد بقصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة / صورة: AA
16 ديسمبر 2023

شيع مئات الفلسطينيين السبت جنازة الصحفي سامر أبو دقة، مصور قناة الجزيرة الذي استشهد الجمعة بقصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

وشارك مئات من الفلسطينيين وبينهم عشرات الصحفيين بمراسم تشييع جنازة الصحفي أبو دقة التي بدأت من مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وبعد أداء صلاة الجنازة على أبو دقة بباحة المستشفى ووري جثمانه الثرى بمقبرة مدينة خان يونس.

وكان مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح الذي أصيب بالقصف ذاته بجروح متوسطة، في مقدمة المشيعين مع بقية طاقم ومراسلي القناة.

والجمعة، استشهد مصور قناة الجزيرة متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف مكان تغطيته وطاقم القناة للأحداث، بالإضافة إلى استشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني في مدينة خان يونس.

وأصيب أبو دقة، ومراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، بشظايا جراء قصف إسرائيلي استهدف خان يونس.

وحسب مراسلي قناة الجزيرة، فإن أبو دقة "ظل ينزف لأكثر من 5 ساعات لتعثر وصول سيارات الإسعاف إلى المكان الذين أصيب فيه (جراء استمرار القصف)".

وأفاد شهود عيان بأن الدحدوح، أصيب في يده وكتفه وبطنه بشظايا صاروخ من طائرة مسيّرة جراء استهداف الجيش الإسرائيلي محيط مدرسة وسط خان يونس، فيما وصفت مصادر طبية إصابته بالمتوسطة.

وذكر الشهود أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من نقل أبو دقة، بسبب القصف المدفعي والجوي للمنطقة.

وباستشهاد المصور أبو دقة يرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 90 صحفياً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الخميس 18800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us