سياسة
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"إرهابي شنيع".. السفارة التركية بطهران تُدين الهجوم على مركز شرطة إيراني
أدانت السفارة التركية لدى طهران، السبت، الهجوم المسلح على مقر شرطة مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، معربة عن حزنها لمقتل وإصابة عديد من رجال الأمن في الهجوم "الإرهابي الشنيع".
"إرهابي شنيع".. السفارة التركية بطهران تُدين الهجوم على مركز شرطة إيراني
السفارة التركية بطهران تُدين الهجوم "الشنيع" على مركز شرطة إيراني. / صورة: AA
16 ديسمبر 2023

أدانت السفارة التركية في طهران بشدة الهجوم المسلح على مقر شرطة مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وأعربت في تدوينة على منصة إكس، السبت، عن حزنها لمقتل وإصابة عديد من رجال الأمن في الهجوم.

وأدانت السفارة التركية بشدة الهجوم الإرهابي ووصفته بـ"الشنيع"، وقدّمت التعازي إلى ذوي القتلى وإلى الشعب الإيراني "الصديق والشقيق وحكومته".

ودعت السفارة بـ"الرحمة من الله للذين فقدو ا أرواحهم، والشفاء العاجل للجرحى".

وأعلنت محافظة سيستان وبلوشستان مقتل 12 عنصر أمن جراء هجوم إرهابي على مقر شرطة مدينة راسك ليل الخميس/الجمعة.

وحسب أخبار متداولة في وسائل إعلام محلية، تبنى الهجوم تنظيم يسمي نفسه جيش العدل، ويقول إنه "يدافع عن حقوق البلوش السنّة".

والتنظيم مدرج على قائمة الإرهاب في إيران، ويجد له موطئ قدم في محافظة سيستان وبلوشستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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