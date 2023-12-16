سياسة
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"يحملون رايات بيضاء".. تحقيقات تكشف تفاصيل قتل الأسرى الإسرئيليين الثلاثة
قال الجيش الإسرائيلي، في تحقيق أولي، إن الأسرى الثلاثة الذين قتلهم جنوده في حي الشجاعية "عن طريق الخطأ" كانوا يرفعون "الرايات البيضاء".
"يحملون رايات بيضاء".. تحقيقات تكشف تفاصيل قتل الأسرى الإسرئيليين الثلاثة
جندي إسرائيلي على الحدود الشمالية لقطاع غزة / صورة: AFP
16 ديسمبر 2023

نقلت وسائل إعلام عبرية عن تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، أن الأسرى الإسرائيليين الثلاثة الذين قُتلوا "عن طريق الخطأ" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كانوا يحملون "راية بيضاء".

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده قتلوا "بالخطأ" 3 محتجزين إسرائيليين بحي الشجاعية.

وأوضح التحقيق أن الجنود الإسرائيليين تصرفوا بشكل "مخالف" لتعليمات إطلاق النار، وقتلوا 3 محتجزين إسرائيليين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضاف التحقيق أن "المحتجزين الثلاثة خرجوا من مبنى على بُعد عشرات الأمتار من القوات الإسرائيلية الموجودة في المكان، بينما كان أحدهم يحمل راية بيضاء".

وتقدم المحتجزون تجاه القوات الإسرائيلية وهم يصرخون باللغة العبرية "النجدة"، حسب المصدر ذاته.

وعندها، قتل قناص إسرائيلي اثنين من المحتجزين، فيما فر الثالث إلى مبنى قريب، فصرخ القناص "إرهابي".

وأوضح التحقيق أن "قوة إسرائيلية بدأت في التقدم تجاه المبنى وهي تسمع صرخات المحتجز داخله بالعبرية (أنقذوني!)، ووقتها طالبه قائد القوة بالخروج، لكنه ما إن فعل ذلك حتى فتح جندي إسرائيلي النار تجاهه من مسافة قريبة وأرداه قتيلاً"، وفق المصادر العبرية.

ومساء الجمعة، تظاهرت في تل أبيب مئات من عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، لمطالبة حكومة نتنياهو بإبرام صفقة جديدة مع الفصائل الفلسطينية لإعادة الأسرى.

وتظاهر أهالي الأسرى أمام مبنى هيئة الأركان على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي قتله 3 محتجزين إسرائيليين في غزة بالخطأ، صباح الجمعة.

وحسب تقديرات سابقة لقناة "12" الإسرائيلية (خاصة)، فإن "الثلاثة استطاعوا الفرار من خاطفيهم، أو جرى التخلي عنهم خلال الأيام الأخيرة من أسْرهم، الذي كان على ما يبدو في مكان قريب من مكان الحادث".

وكانت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" أعلنتا سابقاً مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديهما جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفق إحصاءات إسرائيلية، قُتل خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مستوطنات ونقاط عسكرية في غلاف غزة، نحو 1200 إسرائيلي وأصيب نحو 5431 وأسْر نحو 239 بادلت "حماس" عشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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