استُشهد، مساء الجمعة، شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة حوارة بنابلس شمال الضفة الغربية، ما يرفع إجمالي شهداء الضفة إلى 288 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد الشاب حمزة إبراهيم محمد بشكار (30 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب بلدة حوارة مساء أمس (الجمعة)".

ولم تورد وزارة الصحة مزيداً من التفاصيل عن ظروف استشهاد بشكار، لكن صحفيّاً من مدينة نابلس قال إن الخبر انتشر، مساء الجمعة، دون أن تعلن جهة رسمية مسؤوليتها عنه.

ووفق نفس المصدر فإن "جيش الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد بعد أن زعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن".

ووفق وزارة الصحة "يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 288 شهيداً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، فيما بلغت حصيلة الإصابات لنفس الفترة نحو 3430.

من جهته، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت السبت إلى 4520 بعد اعتقال 16 فلسطينيّاً ليلة الجمعة/السبت من عدة محافظات.

وتزامناً مع حرب مدمّرة يشنُّها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته في بلدات ومدن الضفة الغربية.

وحتى الجمعة، خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.