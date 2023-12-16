سياسة
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"انتصاراً لفلسطين".. الحوثي تشن عملية عسكرية بمسيّرات ضد أهداف حساسة بإيلات
أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، السبت، تنفيذها عملية عسكرية بدفعة من المسيَّرات على "أهداف حساسة" في منطقة إيلات، جنوبي إسرائيل.
"انتصاراً لفلسطين".. الحوثي تشن عملية عسكرية بمسيّرات ضد أهداف حساسة بإيلات
"انتصاراً لفلسطين".. الحوثي تشن عملية عسكرية بمسيّرات ضد "أهداف حساسة" بإيلات / صورة: AA
16 ديسمبر 2023

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، السبت، تنفيذها عملية عسكرية بدفعة من المسيّرات على "أهداف حساسة" في منطقة إيلات، جنوبي إسرائيل.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، نشرته حسابات الجماعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سريع: "نفَّذ سلاح الجو المسيَّر في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش (الاسم العربي لإيلات) جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيَّرة".

وأضاف أن العملية انتصار للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة.

وحتى الجمعة، خلّفت الحرب الإسرائيلية على القطاع 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.

وأكّد سريع استمرار عمليات الحوثيين ضد إسرائيل حتى يتوقف "العدوان" على سكان قطاع غزة.

وحتى الساعة 11:30 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن بيان "الحوثي".

والجمعة، أعلنت جماعة "الحوثي" استهداف سفينتَي حاويات في البحر الأحمر (إم إس سي ألانيا، وإم إس سي بالاتيوم) "بصاروخين بحريين مناسبين"، قالت إنهما كانتا متجهتين إلى إسرائيل بعد "رفض" طاقميهما الاستجابة لنداءات ورسائل تحذيرية.

وتوعدت الجماعة مراراً باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، "تضامناً مع فلسطين"، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن أطقم هذه السفن.

وخلال الأسابيع الماضية، نفذت الجماعة اليمنية عدة هجمات ضد سفن تبحر في البحر الأحمر، بذريعة أنها متوجهة إلى إسرائيل، كان أبرزها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما أعلنت الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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