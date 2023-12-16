قالت حركة "حماس"، إن الجرافات الإسرائيلية دفنت، السبت، عشرات النازحين والمرضى والجرحى وهم أحياء، داخل وفي محيط مستشفى شمالي قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة للقيادي بالحركة أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف حمدان: "ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي داخل وفي محيط مستشفى كمال عدوان (شمال القطاع)، يمثل مجزرة جديد بحق الفلسطينيين والنازحين".

وانتقد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، عجز المؤسسات الدولية عن حماية المظلومين، معتبراً أن توظيف الإدارة الأمريكية حق "الفيتو" ضد حقوق الشعب الفلسطيني يُظهر ذلك.

وقال حمدان "يواصل الاحتلال النازي جرائمه بالعدوان على غزة على مرأى ومسمع من العالم وبدعم أمريكي وبريطاني".

وأضاف: "تعنُّت الإدارة الأمريكية وتوظيفها حق الفيتو ضد حقوق شعبنا يرسل برسالة سلبية تقول إن المؤسسات الدولية أعجز من أن تحمي مظلوماً".

وأكد حمدان أن العدوان الإسرائيلي على غزة لم يحقق أهدافه على مدى 71 يوماً.

وأشار إلى أن "اقتحامات الاحتلال للضفة الغربية امتدادٌ لحربه على شعبنا في غزة".

وأدان حمدان، في السياق ذاته، قتل إسرائيل الصحفيين في غزة قائلاً: "ارتقاء 91 شهيداً من الصحفيين إرهاب صهيوني لن يفلح في حجب الحقيقة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الخميس 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.