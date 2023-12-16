سياسة
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وزير الدفاع التركي يعلن استخدام أنظمة دفاع جوي "وطنية خالصة" بعد عامين
قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن بلاده ستصل إلى قدرة الدفاع عن مجالها الجوي باستخدام أنظمتها الوطنية "الخالصة" بعد نحو عامين أو ثلاثة، مؤكداً أن الأولوية للقوات المسلحة التركية تعزيز قوتها الرادعة.
وزير الدفاع التركي يعلن استخدام أنظمة دفاع جوي "وطنية خالصة" بعد عامين
سلاح دفاع جوي تركي محلي الصنع. / صورة: AA
16 ديسمبر 2023

قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، السبت، إن بلاده ستصل إلى قدرة الدفاع عن مجالها الجوي باستخدام أنظمتها الوطنية "الخالصة" بعد نحو عامين أو ثلاثة.

تصريح غولر جاء في المؤتمر الصحفي السنوي بالعاصمة أنقرة، الذي تطرق فيه إلى ما وصلت إليه تركيا في مجال الدفاع.

وأوضح غولر في هذا الإطار أن عامل الردع يعد أهم مؤشر على نجاح الدول في أنظمة الدفاع الجوي.

وأكّد أن الأولوية للقوات المسلحة التركية تعزيز قوتها الرادعة، لافتاً إلى الانتهاء من النماذج الأولية لجميع أنظمة الدفاع الجوي الوطنية بارتفاعاتها المنخفضة والمتوسطة والبعيدة.

وأضاف: "خلال عامين أو ثلاثة سندافع عن مجالنا الجوي بمشيئة الله عبر أنظمتنا (الدفاعية الجوية) المحلية والوطنية الخالصة".

وتابع أن تركيا وصلت إلى مرحلة صارت فيها قادرة على تطوير الأنظمة العسكرية كافة، بما فيها الرادارات والأسلحة.

ولدى تركيا عديد من مشاريع الدفاع الجوي المحلية، منها صواريخ "حصار أو"، و"سيبار" و"صونغور"، وجميعها خضعت لتجارب ناجحة على مدى السنوات الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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