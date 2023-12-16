سياسة
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المخابرات الإسرائيلية تستدعي خطيب المسجد الأقصى للتحقيق "دون سند قانوني"
طلبت المخابرات الإسرائيلية من خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري المثول أمام جهة التحقيق بمركز المسكوبية، أو ما يعرف بـ"قسم غرفة 4 في القدس الشرقية"، يوم غد الأحد، دون سند قانوني واضح.
المخابرات الإسرائيلية تستدعي خطيب المسجد الأقصى للتحقيق "دون سند قانوني"
المخابرات الإسرائيلية تستدعي خطيب المسجد الأقصى للتحقيق "دون سبب قانوني" / Others
16 ديسمبر 2023

طلبت المخابرات الإسرائيلية من خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري المثول أمام مركز تحقيق المسكوبية، أو ما يعرف بـ"قسم غرفة 4 في القدس الشرقية"، يوم غد الأحد، دون سبب قانوني واضح.

وقال المكتب القانوني لخطيب المسجد الأقصى في بيان: "دون مراعاة لمكانته ولسنِّه ووضعه الصحي، داهمت قوة من المخابرات الاسرائيلية منزل سماحة الشيخ عكرمة صبري يوم الثلاثاء الماضي، وطلبته للتحقيق في مركز المسكوبية أو ما يعرف بقسم غرفة 4 في القدس، وذلك يوم غدٍ الأحد، الساعة 11 صباحاً".

وأضاف البيان أن الشرطة الإسرائيلية "لم تُفصح عن سبب الاستدعاء وفحوى التحقيق".

وفي وقت سابق، داهمت المخابرات الإسرائيلية منزل الشيخ عكرمة صبري في القدس الشرقية وسلَّمته قرار منعه من السفر.

وقال محامي صبري، خالد زبارقة آنذاك: "العالم يفهم حجم الملاحقة التي يتعرض لها الشيخ صبري، لأن مجموعة إسرائيلية متطرفة تحاول استغلال الظروف القائمة للتحريض ضده، تارة عبر الدعوة إلى ااغتياله، وتارة أخرى عبر الضغوط لتقديم لائحة اتهام ضده لاعتقاله".

واعتبر المحامي زبارقة أن سلسلة الانتهاكات ضد خطيب الأقصى محاولة منهم -يقصد السلطات الإسرائيلية- لإسكات صوته الذي يجهر بالحقيقة.

ويقع منزل الشيخ صبري في حي الصوانة بالقدس الشرقية، وكانت السلطات الإسرائيلية داهمته، أمس الأحد أيضاً، بداعي تسليم قرار إخلاء وهدم البناية التي له شقة فيها، بزعم بنائها بشكل "غير مُرخَّص".

وكان الشيخ صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، تعرض في السنوات الأخيرة لسلسلة قرارات، بما فيها الاعتقال للتحقيق والمنع من السفر، والمنع من دخول المسجد الأقصى لفترات متفاوتة.

يأتي ذلك، تزامناً مع الحرب المدمرة التي يشنُّها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي خلّفت حتى مساء الأحد 18 ألفاً و800 شهيد فلسطيني، و51 ألف مصاب، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي
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