سياسة
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"الجزيرة" تحيل ملف اغتيال مصورها بغزة سامر أبو دقة إلى "الجنائية الدولية"
أعلنت شبكة الجزيرة القطرية تشكيل فريق يضم خبراء قانونيين لإعداد ملف بشأن اغتيال القوات الإسرائيلية مصورها في قطاع غزة سامر أبو دقة، وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
"الجزيرة" تحيل ملف اغتيال مصورها بغزة سامر أبو دقة إلى "الجنائية الدولية"
مصور قناة الجزيرة في غزة سامر أبو دقة / Others
16 ديسمبر 2023

قررت شبكة الجزيرة القطرية، السبت، إحالة ملف اغتيال مصورها في قطاع غزة سامر أبو دقة إلى المحكمة الجنائية الدولية "بشكل عاجل".

وقالت الشبكة في بيان، إنها شكَّلت "مجموعة تضم فريقاً يتبع لها وخبراء قانونيين لإعداد ملف اغتيال أبو دقة لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضحت أن "الملف القانوني سيتضمن الاعتداءات المتكررة على أطقم الشبكة العاملة في الأراضي الفلسطينية".

وأمس الجمعة، استُشهد أبو دقة متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف مكان تغطيته وطاقم القناة للأحداث، إضافة إلى استشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأصيب أبو دقة، ومراسل قناة "الجزيرة" وائل الدحدوح بشظايا جراء قصف إسرائيلي استهدف خان يونس.

وحسب مراسلي "الجزيرة"، فإن أبو دقة "ظل ينزف أكثر من 5 ساعات لتعثُّر وصول سيارات الإسعاف إلى المكان الذين أُصيب فيه جراء استمرار القصف الإسرائيلي".

وأفاد شهود عيان، آنذاك، بأن الدحدوح أُصيب في يده وكتفه وبطنه بشظايا صاروخ من طائرة مُسيَّرة جراء استهداف الجيش الإسرائيلي محيط مدرسة وسط خان يونس، فيما وصفت مصادر طبية إصابته بـ"المتوسطة".

وذكر الشهود أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من نقل أبو دقة، بسبب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي للمنطقة.

وباستشهاد المصور أبو دقة يرتفع عدد الصحفيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال حربه المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 90 صحفيّاً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى مساء الجمعة، 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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