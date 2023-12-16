أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "الأيام التي سنتغلب فيها على المجازر الإسرائيلية في غزة قد اقتربت".

وقال الرئيس التركي في كلمة ألقاها، السبت، خلال حفل "توزيع جوائز وقف نشر العلم" بمدينة إسطنبول: "لقد اقتربت الأيام التي سنتغلب فيها على المجازر في غزة والأعمال العدوانية التي تشنُّها الحكومة الإسرائيلية القمعية في القدس".

وخلال كلمته، أشار أردوغان إلى ارتفاع الثقة بالنفس بين حلفاء تركيا، مع تعزيز حضورها سياسيّاً واقتصاديّاً وعسكريّاً، في العالمَين التركي والإسلامي. وتطرق إلى عملية تحرير قره باغ الأخيرة، مؤكداً إسهامها في هذا المُناخ الإيجابي.

كما أعرب الرئيس أردوغان في خطابه عن مخاوف جدية بشأن التداعيات الأخلاقية لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية بشكل واسع النطاق.

وفي معرض تناوله ضرورة حماية الأطفال من التأثير السلبي لقنوات الاتصال سريعة الانتشار إلى جانب التكنولوجيا، أشار إلى أهمية حماية جيل الشباب من التأثيرات "الخبيثة والمدمِّرة".

وقال: "علينا أن نربي أطفالنا تربية تتماشى مع قيمنا وأعرافنا ومبادئنا الحضارية، وإلا فإننا نخاطر بمواجهة تحديات مماثلة لتلك التي تعيشها المجتمعات الغربية، إذ تواجه الأجيال تهديدات وجودية".

وحذر من تأثير التحركات المدفوعة "بأهداف إمبريالية وصهيونية" على المجتمع، ودعا إلى بذل جهد تعاوني من الدولة والعلماء ومنظمات المجتمع المدني.

وترحَّم الرئيس التركي، في مستهل كلمته، على أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية في وقت سابق السبت عن 86 عاماً، وقال أردوغان: "أسأل الله الرحمة والمغفرة لأخي العزيز الشيخ نواف، أمير دولة الكويت، الذي تلقينا نبأ وفاته ببالغ الأسى".