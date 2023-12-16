سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: اقتربت الأيام التي سنوقف فيها فظائع إسرائيل في فلسطين
قال الرئيس التركي في كلمة ألقاها السبت، خلال حفل "توزيع جوائز وقف نشر العلم" بمدينة إسطنبول: "لقد اقتربت الأيام التي سنتغلب فيها على المجازر في غزة والأعمال العدوانية التي تشنُّها الحكومة الإسرائيلية القمعية في القدس".
أردوغان: اقتربت الأيام التي سنوقف فيها فظائع إسرائيل في فلسطين
أردوغان: اقتربت الأيام التي سنوقف فيها فظائع إسرائيل في فلسطين  / صورة: AA
16 ديسمبر 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "الأيام التي سنتغلب فيها على المجازر الإسرائيلية في غزة قد اقتربت".

وقال الرئيس التركي في كلمة ألقاها، السبت، خلال حفل "توزيع جوائز وقف نشر العلم" بمدينة إسطنبول: "لقد اقتربت الأيام التي سنتغلب فيها على المجازر في غزة والأعمال العدوانية التي تشنُّها الحكومة الإسرائيلية القمعية في القدس".

وخلال كلمته، أشار أردوغان إلى ارتفاع الثقة بالنفس بين حلفاء تركيا، مع تعزيز حضورها سياسيّاً واقتصاديّاً وعسكريّاً، في العالمَين التركي والإسلامي. وتطرق إلى عملية تحرير قره باغ الأخيرة، مؤكداً إسهامها في هذا المُناخ الإيجابي.

كما أعرب الرئيس أردوغان في خطابه عن مخاوف جدية بشأن التداعيات الأخلاقية لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية بشكل واسع النطاق.

وفي معرض تناوله ضرورة حماية الأطفال من التأثير السلبي لقنوات الاتصال سريعة الانتشار إلى جانب التكنولوجيا، أشار إلى أهمية حماية جيل الشباب من التأثيرات "الخبيثة والمدمِّرة".

وقال: "علينا أن نربي أطفالنا تربية تتماشى مع قيمنا وأعرافنا ومبادئنا الحضارية، وإلا فإننا نخاطر بمواجهة تحديات مماثلة لتلك التي تعيشها المجتمعات الغربية، إذ تواجه الأجيال تهديدات وجودية".

وحذر من تأثير التحركات المدفوعة "بأهداف إمبريالية وصهيونية" على المجتمع، ودعا إلى بذل جهد تعاوني من الدولة والعلماء ومنظمات المجتمع المدني.

وترحَّم الرئيس التركي، في مستهل كلمته، على أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية في وقت سابق السبت عن 86 عاماً، وقال أردوغان: "أسأل الله الرحمة والمغفرة لأخي العزيز الشيخ نواف، أمير دولة الكويت، الذي تلقينا نبأ وفاته ببالغ الأسى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us