سياسة
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شاهد | أهالي المحتجزين الإسرائيليين بغزة يعتصمون أمام وزارة الدفاع
اعتصم مئات المتظاهرين وعائلات محتجزين إسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية بغزة، أمام مدخل وزارة الدفاع بمنطقة الكرياه في تل أبيب، مطالبين بـ"خطة فورية" وصفقة عاجلة للإفراج عن ذويهم، مهددين بمقاضاة الحكومة حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
شاهد | أهالي المحتجزين الإسرائيليين بغزة يعتصمون أمام وزارة الدفاع
أهالي المحتجزين الإسرائيليين بغزة يعتصمون أمام وزارة الدفاع / صورة: AA
17 ديسمبر 2023

اعتصم مئات المتظاهرين وعائلات محتجزين إسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية بغزة، أمام مدخل وزارة الدفاع بمنطقة الكرياه في تل أبيب، مطالبين بـ"خطة فورية" للإفراج عن ذويهم.

ونصب المتظاهرون خياماً أمام مدخل وزارة الدفاع مساء السبت، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، وعلقوا أسماء وصور المحتجزين على جدار مجاور.

ويأتي الاعتصام بعد ساعات من مؤتمر صحفي عقده تجمع عائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة بغزة، تحدث فيه محررون إسرائيليون كانوا محتجزين في غزة، للمطالبة بعقد "صفقة عاجلة" وإعادة ذويهم على قيد الحياة، حسب القناة "12" العبرية الخاصة.

واتهمت عائلات المحتجزين الحكومة الإسرائيلية بعدم الاهتمام بمصير أبنائهم في ظل العملية العسكرية.

وفي المؤتمر الصحفي، هدد داني إلجيرت شقيق "إيتسيك" الذي لا يزال محتجزاً في غزة، بأن عائلات المحتجزين ستلاحق الحكومة الإسرائيلية (قضائياً) إن لم تستجب لمطالبهم.

وأضاف: "سنقف وننتظرهم، سيحاولون التهرب حتى لا ينظروا إلى أعيننا، لكننا سننتظرهم حتى نحصل على صفقة تبادر بها إسرائيل".

ويزداد حراك أهالي المحتجزين، بعد مقتل 3 من ذويهم "بالخطأ" على يد قوات إسرائيلية بمنطقة الشجاعية في غزة الجمعة، علاوة على إعلان جيش الاحتلال السبت مقتل محتجزة إسرائيلية في القطاع.

وكانت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) وسرايا القدس (الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي) أعلنتا سابقاً مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين لديهما جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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