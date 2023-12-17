استشهد 10 فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية خلال الساعات الـ24 الماضية بينهم 5 في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة، ليرتفع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 297 فلسطينياً وإصابة نحو 3430 واعتقال 4520، حسب مصادر رسمية فلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، "وصول شهيدين برصاص الاحتلال إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، وهما: وليد عبد الرازق أسعد زهرة (22 عاماً) وأسعد فتحي أسعد زهرة (33 عاماً)، فيما ارتقى الشاب ليث تيسير أبو نمر متأثراً بإصابته خلال العدوان على جنين قبل أيام".

وفي بيان لاحق، أعلنت الوزارة "ارتفاع حصيلة شهداء طولكرم إلى 3 بارتقاء الشاب جهاد حاتم عمارنه (23 عاماً)".

فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن "محمود سامر جابر (22 عاماً) وغيث ياسر شحادة (25 عاماً) استشهدا فجراً إثر قصف لمسيّرات الاحتلال داخل المخيم (نور شمس)، وسط اعتقالات وتدمير للبنية التحتية، وإعلان المخيم منطقة عسكرية مغلقة".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانٍ بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي" من مخيم نور شمس، وبأن طواقمه نقلت 5 شهداء وإصابتين.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس بعدد كبير من الآليات العسكرية والجرافات، وشرعت بتدمير ممتلكات وتجريف شوارع وبنى تحتية، قبل انسحابها منه ظهر الأحد.

وصباح الأحد عرقلت قوات الاحتلال وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين في المخيم، وقال شهود عيان إن إصابات خطرة وقعت داخل المخيم، وبقيت تنزف في ظل تأخر وصول الإسعاف.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني صباح الأحد، إن قوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول إلى مصاب حالته خطيرة في مخيم نور شمس في الضفة الغربية.

وأوضح شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات كبيرة في المخيم، ويعمل على اقتحام عدد كبير من المنازل، وأن اشتباكاً مسلحاً وقع بين مقاومين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وسُمع وقوع انفجارات في عدد من أحياء المخيم.

وقال شهود آخرون لوكالة الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي قصف موقعاً في المخيم بطائرة مسيّرة، وأن انفجارات عدة وقعت في المخيم خلال الاقتحام. كما نشر جيش الاحتلال قناصة في مواقع ونقاط مرتفعة ومطلة على المخيم.

وفي المقابل نقلت وسائل إعلام عن "كتيبة طولكرم" أنها استهدفت آليات وجنوداً إسرائيليين بالعبوات الناسفة في حي المنشية. وتوعد فصيل "شهداء الأقصى- كتيبة طولكرم" الاحتلال بمفاجآت لا يتوقعها الأيام القليلة القادمة، داعياً تشكيلاته بالضفة إلى إشعال كل نقاط التماس.

وفي جنين شمالي الضفة ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مصادر طبية في مستشفى الرازي في جنين، أعلنت فجر الأحد استشهاد الشاب ليث أبو النمر، متأثراً بإصابته بشظايا قذيفة أطلقتها طائرة مسيّرة على مجموعة من الشبان في الحارة الشرقية من جنين (شمال)، خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة ومخيمها الذي استمر ثلاثة أيام.

وكانت قوات الاحتلال شنت عملية عسكرية على مدينة جنين ومخيمها في الثاني عشر من الشهر الجاري، ما أسفر عن مقتل 11 مواطناً وإصابة واعتقال مئات.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة "استشهاد الشاب عزيز عبد الرحيم عزيز خليل (20 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن" في بلدة بيت أُمر شمالي الخليل (جنوب). كما أعلنت أن الهيئة العامة للشؤون المدنية، جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل، أبلغتها "باستشهاد الشاب سليم ناصر سليم حجر (25 عاماً) برصاص الاحتلال قرب طولكرم (شمال)". وقبل ذلك أعلنت "استشهاد الشاب حمزة إبراهيم محمد بشكار (30 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب بلدة حوارة مساء أمس (الجمعة).

وخلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم دير عمار غرب رام الله، استشهد الطفل عطا الله زياد بدحة (16 عاماً)، وأصيب شابان آخران بالرصاص الحي مساء السبت.

اقتحام مدن الضفة وحصار مشفى بنابلس

ومن جانب آخر اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة، ودهمت منازل واعتقلت شباناً فلسطينيين، وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الاتحاد وسط المدينة. كما اقتحمت قريتي قريوت والساوية بنفس المحافظة.

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية (شمالي الضفة) ومخيم العروب وبلدة يطا جنوب الخليل (جنوبي الضفة). وداهمت قوات الاحتلال مواقع عدة في يطا، وصادرت عدداً من مركبات المواطنين الفلسطينيين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، مواطنين واستولت على مركبة.

هجوم المستوطنين

من جانب آخر، هاجم عشرات المستوطنين "المتطرفين" البدوَ القاطنين في طريق المعرجات غرب مدينة أريحا شرقي الضفة المحتلة.

وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو إن عشرات من مستوطني "ميفئوت يريحو" اقتحموا التجمعات البدوية بالمعرجات 3 مرات منذ ساعات الصباح.

وأضافت المنظمة أن المستوطنين ألقوا الحجارة على مساكن المواطنين وأرهبوهم. وأُجبر الأهالي على البقاء داخل مساكنهم، مبدين تخوفهم من تجدد هجمات هؤلاء المستوطنين.