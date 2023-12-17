زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مساء السبت، شرطي حرس الحدود الذي اعتدى على مصور وكالة أنباء الأناضول في القدس، مصطفى الخاروف، مقدماً "الدعم له" وواعداً بـ"إعادته إلى العمل في أقرب وقت".

وقال بن غفير في منشور على منصة إكس: "زرت شرطي حرس الحدود بالقدس الشرقية وتحدثت معه، وشددت يده وأبلغته بأنني سأعمل على إعادته إلى النشاط العملياتي في أقرب وقت".

وعلق بن غفير على وقف الشرطي بعد الاعتداء على مصور الأناضول بقوله: "انتهت أيام التعليق الذي فرضه الجيش الإسرائيلي. يجب ألا نحكم على المقاتلين في ظل ظروف مصيرية".

وكانت قوات حرس الحدود الإسرائيلية اعتدت الجمعة على مصور الأناضول مصطفى الخاروف بالضرب المبرح، خلال تأديته واجبه في القدس الشرقية المحتلة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووقع الاعتداء خلال تجمع فلسطينيين لأداء الصلاة بمنطقة وادي الجوز بالقدس، بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي على الصلاة في المسجد الأقصى منذ 10 أسابيع، عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر مراسل الأناضول أن القوات الإسرائيلية أشهرت السلاح أولاً في وجه المصور الصحفي مصطفى الخاروف، ثم طرحوه أرضاً وشرعوا في ركله.

ونُقل المصور إلى مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية بعد إصابته بكدمات وجروح في وجهه وجسمه جراء الضربات القوية التي تعرض لها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان عقب الحادثة إن "قائد حرس الحدود في شرطة إسرائيل أمر بعزل أفراد القوة الذين ظهروا في فيديو الاعتداء على المصور بالقدس من شغل أي نشاط ميداني".

وأضاف البيان، "نُقلت المواد في القضية إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) لفحصها"، موضحاً أن "قيادة شرطة الحدود تتعامل ببالغ الجدية مع أي سلوك لا يوافق قيمها" وفق تعبيرها.

وسبق أن تعرض الخاروف، لاعتداءات من قبل عناصر الشرطة وأمن إسرائيليين في أثناء أداء عمله.