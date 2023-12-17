أعلن حزب الله اللبناني الأحد، أنه استهدف قوات إسرائيلية في موقع بركة ريشا ومحيط موقع حانيتا على الحدود مع جنوب لبنان وحقق "إصابات مؤكدة".

وقال الحزب في بيان عبر منصة تليغرام، إن عناصره "استهدفوا صباح‎ ‌‌الأحد دشمةً في موقع بركة ريشا بداخلها جنود للعدو (الإسرائيلي) بالأسلحة ‏المناسبة، ‏وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا إصابات مؤكدة".

كما استهدفت عناصره قوة عسكرية إسرائيلية "في محيط موقع حانيتا‎ ‎بالأسلحة ‏المناسبة، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".‏

ولم يعقب الجيش الإسرائيلي على ما أعلنه حزب الله.

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين

بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت، مقتل أحد عناصره، إثر إصابته بعبوة ناسفة زرعها حزب الله اللبناني في الجليل الأعلى شمال إسرائيل.

وأوضح في بيان مقتل "الرقيب أول يحزقيل عزاريا، 53 عاماً من بيتاح تكفا، وهو مقاتل مدرع في اللواء الثامن، عند الظهر (السبت) بإصابته بقنبلة لحزب الله قرب موشاف مرغليوت في الجليل الأعلى".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن "اثنَين من جنود الاحتياط من اللواء 6609 التابع للواء ألكسندروني أصيبا في الحادث أيضاً، وحالتهما خطيرة وخفيفة".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابط مدرع من الكتيبة 7016 في لواء كريات بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة جراء انفجار عبوة ناسفة".

وأضاف: "استمرت الإنذارات على الحدود اللبنانية، عندما عبرت عبوتان ناسفتان من حزب الله الحدود، بالإضافة إلى عمليات الإطلاق داخل الأراضي الإسرائيلية".

وذكر أن "قوات الجيش الإسرائيلي اعترضت إحدى العبوتين، فيما تحطمت الأخرى في موشاف مرغليوت، وأصيب بها جندي الاحتياط".

وقالت "يديعوت أحرنوت"، إن "حزب الله أعلن مسؤوليته عن ست حوادث من بينها إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على موقع استيطاني إسرائيلي، وإطلاق صاروخ باتجاه المطلة ومنطقة المنارة، وإطلاق نار على جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع رميم".

وأشارت إلى "إطلاق ما مجموعه 10 صواريخ وقذائف مضادة للدبابات طوال اليوم من لبنان على المنطقة الحدودية في الشمال. واعتراض نحو نصفها".

ولفتت إلى أنه "رداً على ذلك، شنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي غارات على قواعد لحزب الله في الأراضي اللبنانية".

صاروخ "أرض-جو" يستهدف مسيرة إسرائيلية

في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، كذلك اعتراض صاروخ "أرض-جو" أُطلِق نحو طائرة مسيّرة كانت في مهمة داخل الحدود اللبنانية.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي: "اعترض جيش الدفاع قبل قليل صاروخ أرض-جو أطلق من لبنان نحو طائرة مسيّرة لسلاح الجو كانت داخل لبنان".

وأضاف في بيان عبر حسابه على منصة إكس: "الطائرة المسيّرة لم تُصَب وواصلت مهمتها، بالإضافة إلى ذلك لم يدخل الصاروخ الأجواء الإسرائيلية".

وفي وقت سابق السبت أعلن الجيش تنفيذ هجوم بالمدفعية على الأراضي اللبنانية، بعد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من جنوبي لبنان باتجاه "كريات شمونة" شمالي إسرائيل.

وتضامناً مع قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الجمعة 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.