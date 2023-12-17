سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل ضابط ومجند وإصابة 5 في معارك بغزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة 5 آخرين من قواته خلال معارك السبت مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 121.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل ضابط ومجند وإصابة 5 في معارك بغزة
جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط ومجند وإصابة 5 في معارك السبت بغزة / صورة: Reuters
17 ديسمبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي وإصابة 5 آخرين من قواته خلال معارك السبت مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 121.

ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن بيان لمتحدث باسم الجيش أعلن فيه مقتل اثنين من عناصر الجيش في المعارك الدائرة بقطاع غزة.

وأضاف أن "الرائد جوزيف أفنير دوران (26 عاماً) وهو يعمل ضمن وحدة التنقل العملياتي (OMU)، قُتل أمس (السبت) شمالي القطاع"، كما أشار إلى أن "الرقيب شاليف زالتسمان (24 عاماً) وهو جندي في الكتيبة (6623)، قتل أيضاً، في معركة جنوبي غزة".

ولفت كذلك إلى إصابة 5 جنود إسرائيليين في المعارك بالقطاع دون تفاصيل.

ويعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قواته خلال المعارك الدائرة في محاور مختلفة بقطاع غزة، خاصة بحي الشجاعية (شرق) ومخيم جباليا (شمال) ومدينة خانيونس (جنوب).

وأعلن جيش الاحتلال وصول عدد قتلاه حتى الخميس الماضي إلى 445 عسكرياً، منهم 119 ضابطاً، أي بنسبة تقارب 27% من عدد العسكريين القتلى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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