قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ونظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، إن "الحاجة عاجلة لوقف إطلاق نار مستدام" في قطاع غزة، مشيران في الوقت ذاته إلى "حق إسرائيل في القضاء على حماس"، وضرورة أن تلقي الحركة الفلسطينية أسلحتها.

وكتب الوزيران مقالاً لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية السبت، جاء فيه: "هدفنا لا يمكن أن يكون بكل بساطة هو إنهاء القتال اليوم. يجب أن يكون سلاماً لأيام وسنوات وأجيال. لذلك ندعم وقف إطلاق نار، لكن لو كان مستداماً".

وتابعا: "ندرك أن كثيرين في المنطقة وغيرها وجهوا الدعوة لوقف إطلاق نار فوري. ونستوعب الدوافع وراء تلك الدعوات التي تخرج من القلب. هو رد فعل مفهوم لهذه المعاناة الكبيرة، ونحن نتشارك في رؤية أن الصراع لا يجب أن يستمر طويلاً. لذلك دعمنا الهدنة الإنسانية الأخيرة".

كما وجها حديثهما إلى إسرائيل بالقول: "تملك إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن خلال ذلك، عليها التزام القانون الإنساني الدولي. إسرائيل لن تنتصر في الحرب لو دمرت عملياتها أفق التعايش السلمي مع الفلسطينيين. لهم الحق في القضاء على تهديد حماس".

وأشارت صحيفة "غارديان" البريطانية، إلى أن المقال يعتبر "تغييراً كبيراً" في لهجة الحكومة البريطانية، الذي جاء أيضاً بعد مقتل 3 من المحتجزين في قطاع غزة برصاص الجيش الإسرائيلي، على الرغم من رفعهم رايات بيضاء، وفق تصريحات إسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في مؤتمر صحفي السبت، عقب الحادث، إن بلاده ملتزمة مواصلة "الضغط العسكري" على حركة حماس، وذلك رغم المظاهرات التي خرجت في أعقاب قتل الأسرى الثلاثة.

وكانت بريطانيا وأكثر من 12 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا وفرنسا، دعت إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.