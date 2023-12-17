واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان المدمر على قطاع غزة الأحد، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة سكنية كاملة في بلدة جباليا بمحافظة شمالي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منطقة سكنية لعائلتي البرش وعلوان في بلدة جباليا.

وذكر الشهود أن القصف أسفر عن دمار واسع بالمنطقة التي تضم عشرات المنازل السكنية.

وأشاروا إلى أن أطقم الدفاع المدني انتشلت أكثر من 30 شهيداً حتى الساعة (7:00 ت.غ) وهناك نحو 100 مفقود لا يزالون تحت أنقاض المنازل المدمرة.

فيما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد نحو 12 مواطناً وإصابة عشرات، أغلبيتهم من النازحين من مدينتي غزة وخان يونس من عائلات مسلم وبدوان والنواجحة، وأسفر القصف عن تدمير المنزل بالكامل.

وجنوباً، أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفة لم تنفجر على ساحة مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة شابين على الأقل. كما قصفت زوارق الاحتلال مناطق عدة شمال مدينة خانيونس، وساحلها الغربي.

قصف متواصل واشتباكات عنيفة مع المقاومة

وفي مدينة خانيونس، اندلعت اشتباكات عنيفة في بلدتي القرارة وبني سهيلا (شرق) بين فصائل المقاومة والجيش الإسرائيلي سُمعت خلالها أصوات إطلاق نار وقصف مدفعي كثيف.

كما شوهدت أعمدة دخان أسود تتصاعد من مواقع الاشتباكات قبل أن تطلق الدبابات الإسرائيلية قنابل مضيئة في سماء المنطقة بشكل كثيف، في محاولة للكشف عن مواقع مقاتلي المقاومة الفلسطينية.

وأفاد شهود عيان بأن الاشتباكات تواصلت بعد ذلك لعدة ساعات قبل أن تهدأ وتيرتها مع ساعات الصباح الأولى.

في غضون ذلك، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أراضي في شمالي مخيم النصيرات (وسط)، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

كما نفذت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على حدود قطاع غزة قصفاً عنيفاً للمناطق الشرقية لحي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، طوال ساعات الليل، حسب مصادر محلية.

الأونروا: شهداء النساء والأطفال في غزة فاق عدد قتلى أوكرانيا

قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الأحد، إن "عدد القتلى من الأطفال والنساء في قطاع غزة خلال 40 يوماً يفوق عدد المدنيين القتلى خلال الحرب في أوكرانيا".

وأضاف لازاريني، في مقابلة مع شبكة الجزيرة القطرية: "بكل المقاييس، الوضع في غزة غير مسبوق وصاعق".

وأشار إلى أن "عدد القتلى من المدنيين وموظفي الأمم المتحدة في غزة غير مسبوق".

وأكّد لازاريني أن "عدد القتلى من الأطفال والنساء في غزة خلال 40 يوماً يفوق عدد المدنيين القتلى خلال الحرب في أوكرانيا"، التي اندلعت منذ نحو 22 شهراً.

والجمعة، كشفت وزارة الصحة بغزة أنه استشهد 8 آلاف طفل و6200 امرأة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 18 ألفاً و800 قتيل و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.