شيّعت الكويت الأحد جثمان أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمواراته الثرى في مقبرة الصليبيخات الأحد.

جاء ذلك حسبما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، غداة وفاة أمير البلاد الراحل عن عمر ناهز 86 عاماً إثر أزمة صحية طارئة ألمت به قبل نحو 3 أسابيع.

وأفادت الوكالة بمواراة جثمان أمير البلاد الراحل الثرى في مقبرة الصليبيخات عقب وصول موكبه.

وأضافت أن أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (84 عاماً) أدى "صلاة الجنازة على أخيه فقيد الوطن الشيخ نواف الأحمد" في مسجد بلال بن رباح بالكويت العاصمة.

والسبت أعلن الديوان الأميري أن صلاة الجنازة ستقتصر على "الأقارب فقط".

وودع العالم العربي الشيخ نواف الأحمد الصباح السبت، ببيانات نعي وتعازٍ مع إعلان الحداد وإقامة صلاة الغائب في دول بينها السعودية ومصر وقطر والإمارات.