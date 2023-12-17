سياسة
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الكويت.. تشييع جثمان أمير البلاد الراحل إلى مثواه الأخير
شيّعت الكويت جثمان أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح غداة إعلان وفاته عن عمر ناهز 86 عاماً إثر أزمة صحية طارئة ألمت به قبل نحو 3 أسابيع، وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق بحضور أمير البلاد الجديد، الشيخ مشعل.
الكويت.. تشييع جثمان أمير البلاد الراحل إلى مثواه الأخير
جانب من جنازة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح / صورة: كونا
17 ديسمبر 2023

شيّعت الكويت الأحد جثمان أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمواراته الثرى في مقبرة الصليبيخات الأحد.

جاء ذلك حسبما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، غداة وفاة أمير البلاد الراحل عن عمر ناهز 86 عاماً إثر أزمة صحية طارئة ألمت به قبل نحو 3 أسابيع.

وأفادت الوكالة بمواراة جثمان أمير البلاد الراحل الثرى في مقبرة الصليبيخات عقب وصول موكبه.

وأضافت أن أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (84 عاماً) أدى "صلاة الجنازة على أخيه فقيد الوطن الشيخ نواف الأحمد" في مسجد بلال بن رباح بالكويت العاصمة.

والسبت أعلن الديوان الأميري أن صلاة الجنازة ستقتصر على "الأقارب فقط".

وودع العالم العربي الشيخ نواف الأحمد الصباح السبت، ببيانات نعي وتعازٍ مع إعلان الحداد وإقامة صلاة الغائب في دول بينها السعودية ومصر وقطر والإمارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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