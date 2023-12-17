سياسة
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برلمانية بريطانية تقدم شكوى ضد إسرائيل بالجنائية الدولية بسبب جرائمها بغزة
تقدمت النائبة المستقلة بالبرلمان البريطاني كلوديا ويب، بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة أنها لن تكون طرفاً في جرائم الحرب الإسرائيلية التي ترتكب يومياً في فلسطين.
برلمانية بريطانية تقدم شكوى ضد إسرائيل بالجنائية الدولية بسبب جرائمها بغزة
جانب من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي على غزة / صورة: AA
17 ديسمبر 2023

تقدمت النائبة المستقلة بالبرلمان البريطاني كلوديا ويب، بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبة بمقاضاة مرتكبيها.

وتطرقت ويب في كلمة لها السبت في جلسة بالبرلمان إلى حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على غزة، مؤكدة أنها لن تكون طرفاً في جرائم الحرب الإسرائيلية التي ترتكب يومياً في فلسطين.

وأوضحت أن الهجمات الإسرائيلية تسببت في مقتل أكثر من 20 ألف مدني، من بينهم ما لا يقل عن 10 آلاف طفل، وإعاقة عدد لا يحصى.

وأكدت أن العقاب الجماعي والتهجير القسري للسكان والقصف العشوائي واستخدام الفسفور الأبيض ضد المدنيين تمثل "جرائم حرب".

وشددت ويب على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في فلسطين، داعية النواب في البرلمان البريطاني إلى الحذو حذوها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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