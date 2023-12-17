سياسة
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مسؤولة أممية تطالب الجنائية الدولية باعتقال "مجرمي الحرب" الإسرائيليين
أكدت مقررة أممية أن استعمار إسرائيل للأراضي الفلسطينية التي تحتلها منذ عام 1967 يعد جريمة حرب، مطالبة بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق المسؤولين عن الاستيطان غير الشرعي.
مسؤولة أممية تطالب الجنائية الدولية باعتقال "مجرمي الحرب" الإسرائيليين
مسؤولة أممية تطالب "الجنائية الدولية" باعتقال "مجرمي الحرب" / صورة: Reuters
17 ديسمبر 2023

أكدت مقررة أممية السبت أن استعمار إسرائيل للأراضي الفلسطينية التي تحتلها منذ عام 1967 يعد جريمة حرب، مطالبة بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق المسؤولين عن الاستيطان غير الشرعي.

جاء ذلك في تدوينة للمقررة الخاصة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، على حسابها بموقع إكس، تعليقاً على أنباء تنظيم ائتلاف المنظمات الاستيطانية غير الشرعية، الذي "يحظى بدعم سخي" من الحكومة الإسرائيلية، مؤتمراً تحضيرياً عملياً للاستيطان في غزة.

وأكدت "ألبانيز" أن استعمار الأراضي المحتلة هو سياسة الدولة الإسرائيلية منذ عام 1967، ما يعني أن إعادة توطين المدنيين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المصادرة (جريمة حرب).

وأضافت أن "التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين (جريمة ضد الإنسانية)".

وأعربت عن أملها في إصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي هذه الجرائم المستمرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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