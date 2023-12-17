أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الأحد، ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال حربه على القطاع إلى 92 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان، إن "الصحفيين رامي بدير وعاصم كمال موسى استُشهدا خلال اليومين الماضيين بغارات إسرائيلية على قطاع غزة"، دون تفاصيل بشأن ظروف مقتلهما.

وأضاف أن "ذلك يرفع عدد الصحفيين الشهداء على يد الجيش الإسرائيلي خلال حربه على القطاع إلى 92 صحفياً".

وتابع أن "الاحتلال يحاول من خلال اغتياله للصحفيين تغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة طمس الحقيقة، لكنه فشل فشلاً ذريعاً في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني العظيم".

وكان المكتب الإعلامي أعلن في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري ارتفاع عدد الصحفيين القتلى إلى 86، متهماً الجيش الإسرائيلي بأنه "تعمّد" اغتيالهم في محاولة لطمس الحقيقة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.