أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الأحد، استهدافها قوات وآليات إسرائيلية في مناطق عدة بجنوب وشمال قطاع غزة، مع تحقيق "إصابات مؤكدة".

وقالت سرايا القدس، في سلسلة بيانات عبر منصتها في تليغرام: "خُضنا اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات العدو المتوغلة في محوري شرق وشمال خان يونس (جنوب القطاع) وحققنا إصابات مؤكدة في صفوف جنو د العدو وآلياته".

وأضافت: "قصفنا التحشدات العسكرية في محور بيت لاهيا (شمال القطاع) بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60".

كما استهدفوا "تحشداً لجنود العدو شرق حي الزيتون (بمدينة غزة شمال القطاع) بقذائف الهاون من العيار الثقيل"، وجرى "تحقيق إصابات مباشرة بهم"، وفق البيان.

وأفادت كذلك باستهداف "4 آليات عسكرية صهيونية بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي في محاور جباليا وتل الزعتر (شمال) والتوام (شمال غرب)".

وحتى الساعة 10:30 "ت.غ" لم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على ما أعلنته سرايا القدس.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي اقتحاماً بريّاً لقطاع غزة، مدعوماً بقصف جوي وبحري ومدفعي، وشهدت المعارك تحولاً مع دخول جنوده الميدان، إذ تكبّد خسائر في الأرواح والعتاد، وسط تضارب في الأرقام بين ما يعلنه وما تفيد به الفصائل الفلسطينية.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 18 ألفاً و800 شهيد و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنّت حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في محيط غزة.

وقتلت حماس في هجومها نحو 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 وأسَرَت قرابة 239 بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني.