لعشر ساعات متواصلة، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، شمال غربي الضفة الغربية، مُخلّفاً شهداء وجرحى ودماراً كبيراً في المنازل والبنية التحتية.

وبدأ الاقتحام في وقت متأخر من مساء السبت بعدد كبير من الآليات العسكرية التي شرعت بتدمير ممتلكات وتجريف شوارع وبنى تحتية.

ويوجد بمدينة طولكرم مخيمان هما مخيم طولكرم في شرق المدينة بعدد سكان نحو 11 ألف نسمة، ومخيم نور شمس على الشارع الرئيسي الواصل بين مدينتي نابلس (شمال) وطولكرم بعدد سكان 7 آلاف نسمة، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها إعلام فلسطيني آلياتٍ عسكرية ترافقها جرافتان داخل المدينة، قبل أن يتبعها مزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه المدينة ومخيمَيها.

وقال شهود عيان إن الجيش طوّق، بداية الاقتحام، مخيم نور شمس في وقت سُمعت فيه أصوات انفجارات وإطلاق نار بين الحين والآخر.

وذكر الشهود أن الجيش الإسرائيلي شنّ حملة اعتقالات كبيرة في المخيم، واقتحم عدداً كبيراً من المنازل.

وأكّدوا وقوع اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسماع أصوات انفجارات في عدد من أحياء المخيم، "كما جرى قصف موقع في المخيم بطائرة مُسيّرة".

وتعرض المخيم لاقتحامات عدة منذ مطلع العام الجاري، أبرزها اقتحام 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استمر نحو 30 ساعة، مُخلفاً 13 شهيداً وأكثر من 30 جريحاً ودماراً كبيراً في المنازل والبنية التحتية.

وبموازاة حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر أيضاً، حتى الأحد، عن استشهاد 297 فلسطينياً وإصابة نحو 3430، حسب مصادر رسمية فلسطينية.

اشتباكات مسلحة

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى المحسوبة على حركة فتح عن خوض عناصرها اشتباكات مسلحة مع القوة الإسرائيلية المقتحمة للمخيم.

وأضافت في بيان على قناتها بمنصة تليغرام، أن عناصرها "تصدّوا للقوات المقتحمة لمدينة طولكرم ومخيماتها من خلال عبوات الأمير-1 وعبوات الجهاد".

وقالت في بيان آخر: "نطمئنكم أن جنودكم ومقاتليكم في أحسن حال وعلى أهبة الاستعداد دائماً ومعنوياتهم عالية جداً ويكبدون العدو خسائر كبيرة على كل محاور الاشتباك".

وأوضحت الكتائب أن الاشتباكات جرت "على جميع المحاور في المدينة الصامدة ومخيماتها".

إعاقة طواقم الإسعاف

وفي بيان، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن "حصيلة شهداء طولكرم بلغت 5 وهم: غيث ياسر شحادة (19 عاماً)، محمود سامر جابر (21 عاماً)، وليد عبد الرازق أسعد زهرة (22 عاماً)، أسعد فتحي أسعد زهرة (33 عاماً)، جهاد حاتم عمارنة (23 عاماً)".

وطيلة فترة الاقتحام، تعرضت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للإعاقة، ما حال دون وصولها إلى بعض المصابين في الوقت المناسب، وفق سلسة بيانات للجمعية.

وأضافت أن "قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من دخول مخيم نور شمس لنقل الإصابات رغم التنسيق من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "اعتقل مصاباً نقلته طواقمها من مكان القصف داخل مخيم نور شمس" قبل إطلاق سراحه لاحقاً وتسليمه لها.

وأعلنت الجمعية "استشهاد مصاب كانت إصابته خطرة في الرأس بمخيم نور شمس، جراء منع قوات الاحتلال لطواقم الإسعاف من الدخول للمخيم لنقله رغم التنسيق من خلال الصليب الأحمر".

وبموازاة حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر، حتى الأحد، عن استشهاد 297 فلسطينياً وإصابة نحو 3430 واعتقال 4520، حسب مصادر رسمية فلسطينية.